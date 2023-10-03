CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, katıldığı bir televizyon yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltukla Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğun aynı olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, partisinin il kongreleri ve kurultay süreci hakkında TV100'e konuştu. Devşirme kadrolarının CHP yönetimini 'işgal ettiğini' savunan Canpolat, "CHP’de tartışmasız yenileşmeye ihtiyaç vardır" dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun tartışmaya açıldığını iddia eden Canpolat, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal’in ilkelerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal söylemlerini dışarıda bırakarak ‘Sen git ben geleyim’ şeklinde değişim yapmaya çalışıyor. İstanbul’daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır."

"GENEL BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ADAY OLDUM"

Canpolat, karşısındaki aday Özgür Çelik hakkında olumsuz bir şey söylemeyeceğini de belirterek, "Bana düşen, partinin tamamını kucaklayıp ona sahip çıkmaktır. Bunun için İstanbul’da aday oldum. Genel Başkanımızla görüştükten sonra onayıyla aday olmuş oldum" dedi.