Cemil Tugay, belediyecilik anlayışının ilkelerini 10 maddede açıkladı

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, seçilmesi durumunda kenti yönetirken uygulayacakları ilkeleri anlattı. İlkelerini 10 başlıkta aktaran Tugay, "İzmir’de refah içinde, huzurlu ve adil bir yaşamı sizlerle birlikte kuracağız" dedi.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İzmir’i nasıl bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğini açıkladı.

Hiçbir kişi, kuruluş ve gruba ayrıcalık tanımayacaklarını kaydeden Tugay, hesap verilebilir, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

Yatırıma yönelik harcamalarda finansman kaynağı ve modeller geliştireceklerini belirten Tugay, "İzmir’de refah içinde, huzurlu ve adil bir yaşamı sizlerle birlikte kuracağız" ifadesini kullandı.

Tugay, ilkelerini şu sözlerle paylaştı:

"Hukuktan, vicdan terazisinden, toplumsal ahlak kriterlerinden, partimizin temel ilkelerinin başında gelen halkçılıktan ayrılmayacağız. Kamu kaynaklarını en etkin, ekonomik ve verimli kullanacağız. Dinsel, mezhepsel ve siyasal ayrımlardan bütünüyle arınmış, hiçbir kişi, kuruluş ve gruba ayrıcalık tanımayan, ben ve yetkilendirdiğim çalışma arkadaşlarım dışında belediyemiz adına hiçbir kişi ya da kurumun yetki ve sorumluluk sahibi olmadığı, kendisini her zaman sorgulayan ve sorgulatan, hesap verilebilir, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Cari harcamalarında azami derecede tasarrufa giderek, yatırıma yönelik harcamalarda finansman kaynağı ve modelleri geliştireceğiz. Merkezi yönetimin kentimizde planladığı tüm yatırımların sıkı sıkıya takipçisi olacak, yanlışların hesabını soracağız. Emekten, halktan, özgürlükten, Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyen bir yönetim modeli uygulayacağız. 30 ilçemizle tam bir koordinasyon içinde çalışacağız. İzmir’de refah içinde, huzurlu ve adil bir yaşamı sizlerle birlikte kuracağız. Bunu birlikte başaracağız. Sözümüz söz."