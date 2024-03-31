Cemil Tugay oy kullandığı sandıktan 1’inci çıktı
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu alan isim oldu. Toplam 273 oyun kullanıldığı sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ’a 83 oy çıktı.
Kaynak: iHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oy kullandığı 2110 No’lu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AKP’nin adayı Hamza Dağ’a ise 83 oy çıktı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın oyunu kullandığı Karşıyaka’daki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’ndaki 2110 No’lu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi.
Toplam 273 oyun kullanıldığı sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ’a 83 oy, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’ye ise 9 oy çıktı.