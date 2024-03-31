Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandık sonuçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta kendisine 114, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı.

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 20:18 Giriş: 31.03.2024 20:18

Güncelleme: 31.03.2024 20:26 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA