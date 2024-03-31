Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandık sonuçları belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta kendisine 114, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandık sonuçları belli oldu.
İBB Başkanı ve adayı İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı.
İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.
Sandıktan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.