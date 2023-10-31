Cennet Koyu’nda yeni talana onay

Bodrum’daki Cennet Koyu’nda Cengiz Holding’in yapmak istediği turizm projesinin ardından şimdi de otel projesine onay verildi. Orman ve sit alanı içinde kalan alana 108 odalı otel inşa edilmek istendiği açığa çıktı.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Cennet Koyu’nda Cengiz Holding’in otel projesi sonrası şimdi de Bodrum Ada Otelcilik isimli şirket tarafından otel yapılmasına onay verildi. Şirket proje için 26 Haziran 2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık proje için 21 Ekim tarihinde ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi.

Proje kapsamında 32 bin 620 metrekarelik alanda 108 odalı otel inşa edilmek isteniyor. Proje alanı ise orman ve sit alanları içerisinde yer alıyor. Ayrıca önemli doğa ve önemli kuş alanını da kapsıyor. Projenin maliyeti ise 82 milyon 640 bin TL olarak belirlendi.

KAPASİTE ARTIRMAK İSTİYOR

Öte yandan koydaki bir diğer tehdit ise muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in otel projesi. Orman, sit ve önemli doğa alanlarını kapsayan projeyle 409 bin metrekarelik alanda 101 apart oda ve 83 süit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket üstüne kapasite artışı talep etti. 19 Eylül tarihinde yaptığı başvurunun ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; 658 milyon 436 bin TL’ye yapılacak projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması isteniyor.

HAZİNEYE DEVİR ZORUNLU

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, eylül ayında Cennet Koyu’nun Hazine’ye devredilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurmuştu. Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak, gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulanmıştı.

1. DERECE SİT ALANINA VİLLA

Gökçebel Mahallesi Kızılburun mevkisinde Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Anonim Şirketi, turizm kapasite artışı için başvuru yaptı. 1’inci derece arkeolojik sit kalıntıları ve çevresinde zeytin ağaçlarının bulunduğu projede 96.163 metrekarelik alanda 91 villaya 6 tane daha eklenmek isteniyor.