Çeşme'de kaybolan Veli Eren Atay'dan 25 gündür haber alınamıyor

İzmir'de, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye giden Veli Eren Atay'dan (19) 25 gündür haber alınamıyor. Yardım çağrısında bulunan Veli Eren'in annesi Ebru Atay, "Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 15 Temmuz günü kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan haber alınamıyor.

Bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı.

Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan haber alınamadı.

AİLE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Veli Eren'in annesi Ebru Atay ve Mehmet Atay, oğullarının bulunması için yardım çağrısında bulundu. Anne Ebru Atay, "En son mekanın bulunduğu yerden tek başına bir güvenlik kamerasına girmiş. Sonrasında onu tanıyan kişilerin gördüğü yer ise Delikli Koy. Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz. Evladımızdan haber alamıyoruz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise "En ufak ipucu bizim için çok önemli. O bölgede kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Oğlumuzu o gün orada olanlar gördü. Mutlaka birileri görmüştür. Gören ne olursun emniyete bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.