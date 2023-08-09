Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi: 25 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildi. Kazada, 25 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.08.2023 10:10
  • Giriş: 09.08.2023 10:10
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:13
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi: 25 yaralı
Fotoğraf: DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın kullandığı servis midibüsü devrildi. 

Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir kara yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.

Kulis: Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istiyor
Kulis: Özgür Özel istifa edip, Anadolu turuna çıkacak
BirGün'e Abone Ol