Cevdet Yılmaz'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatı ödemelerinde sorun yaşandığını kabul ederken çözüm için diyalogu işaret etti ancak somut bir öneri getirmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıdem tazminatının ödenmemesi gibi sorunların varlığını kabul eden Yılmaz, çözüm için görüşmeler yapacaklarını belirtti ancak hükümet olarak hazırladıkları somut bir öneriden bahsetmedi.

Sorunu çözmeye çalışacaklarını ve kısa vadede yeniden bu meselenin sık sık gündeme gelebileceğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu: İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak."

NTV'nin haberine göre Orta Vadeli Program'ı (OVP) da öven Yılmaz, programın toplumun hemen hem tüm kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını öne sürdü.

Yılmaz, OVP ile sürdürülebilir sosyal refah ile sosyal adaleti güçlendirip oluşturulan refahı toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini iddia etti.