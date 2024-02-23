Cezaevindeki Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken paylaşım

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat‘ın Instagram hesabından 4 ay sonra ilk kez bir paylaşım yapıldı.

Kara para aklama suçlamasıyla eşi Engin Polat ile birlikte 5 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın Instagram hesabından paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf yayımlandı.

Fotoğrafın altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” yazıldı.

Dilan Polat Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin aylık tutukluluk incelemesi 25 Ocak'ta yapmılmış, kahkeme 12 kişinin tamamının tutukluluğunun devamına karar vermişti.