Cezaevlerinde aylık izin alanlar geri dönmüyor: Kırşehir Açık Cezaevi'nde en az 15 mahkum firar etti

Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi'nden Kırşehir Açık Cezaevi'ne gönderilen 155 mahkumdan en az 15'i izne çıktıktan sonra firar etti. 44 hükümlünün ise hala izinde olduğu belirtiliyor.

Çoğunluğunu Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar ve Orta Asyalıların oluşturduğu Sincan Cezaevi'nde kalan 155 yabancı suçlu infaz düzenlemesinden yararlandırılarak, Kırşehir Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Gruplar halinde aylık izne çıkarılan 155 mahkumun en az 15'i firar etti. 44 hükümlü ise hala izinde.

Sözcü'den İsmail Saymaz, konuya dair Kırşehir Cezaevi'nden firar eden 15 hükümlüye ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

İsmi açıklanmayan bakanlık yetkilisi şunları söyledi:

“Bunlar açığa çıkınca dava dosyaları ve iyi hallerine göre diğer mahkumlar gibi ayda üç gün ila yedi gün arasında izin kullanıyor. Hepsi aynı anda toplu şekilde değil, farklı tarihlerde gruplar halinde izne çıktı. Bunlardan 15'i dönmedi. Türk mahkumlarla mukayese ettiğimizde aynı oranda. İnfial uyandıracak bir durum değil. Halen 44'ü izinde. Genel itibariyle geri dönüyorlar.”

Mahkumlardan bazılarının isimleri, suçları ve aldıkları cezalar ise şu şekilde:

Abdulnasır Ahmadzay: 12 yaşından küçük çocuğun istismarı. 10 yıl ceza aldı.

Ali Khan: Yağma. 19 yıl 2 ay.

Edris Osmani: Cinayet. 25 yıl.

Farhad Shafili: Uyuşturucu satmak. 16 yıl 3 ay.

Firuz Sayıliev: Cinsel saldırı. 11 yıl 8 ay.

Kamal Hamzehloo: Cinayet. 25 yıl.

Muhammed Musallim: İnsan kaçakçılığı. 21 yıl 8 ay.

Nur Muhammed Özbek: 12 yaşını tamamlamış çocuğun istismarı. 12 yıl.

Yusuf Haber: Cinayet. 16 yıl 8 ay.

Zain Mushtaq: Yol kesip silahla yaralamak. 17 yıl 6 ay.