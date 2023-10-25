Cezayı mücadele kesti

Hiranur Vakfı davasında sanıklara verilen cezaları değerlendiren avukatlar, H.K.G.’nin direnişine “Cehalete neşter vurdu” diyerek destek verdi. Hukukçular, “Yargılamada basınla halk desteği olmasaydı ne olurdu bilemiyoruz” dedi.

Haber Merkezi

BirGün’ün ortaya çıkardığı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatma Gümüşel’in kızları H.K.G.’yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirilmesiyle ilgili davayla ilgili karar büyük yankı yarattı. H.K.G.’ye destek veren hukukçular “Karanlık kör cehaleti, hastalıklı sapkın yapıyı ortaya çıkardı. Neşter vurdu cehaletin içine” dedi.

H.K.G.’nin dava sürecini takip eden İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Ünlüer Öztürk, verilen cezaları BirGün’e değerlendirerek şunları söyledi: “Yargılamanın bütününe baktığımızda tüyler ürperten bir süreç vardı. BirGün’de, Timur Soykan’la kamuoyuna bu haber yansıdı. Yargılanma sürecinde bazı hukuksuzluklar vardı. Hekim, bir çocuğun yaşının küçük olması sebebiyle bir şikâyette bulundu ve şikâyet takipsizlikle sonuçlandı. Kemik yaşının tespitinde kemik yaşını 21 çıkardılar, bir usulsüzlük gördük. H.K.G. tek başına bir hukuk mücadelesi başlattı ve pes etmedi. Kadir İstekli zaten sanıktı, H.K.G.’nin babası ve annesi de bu evliliğe yol açtığı için sanık oldu. 7’nci duruşmada ceza aldılar. İstinaf yolu açıldı. Duruşma boyunca haklarını sonuna kadar kullandılar, karara da itiraz edeceklerdir.”

LAİKLİĞİN ÖNEMİNİ ANLADIK

Öztürk, şöyle devam etti: “Kemik yaşındaki yargılamada ise bir evrakta sahtecilik söz konusu. Rapora dayalı bir takipsizlik kararı verildi. Raporun sahteliğinin yargılaması da yapılıyor. İstanbul Barosu olarak suç ihbarında bulunmuştuk. Ocakta duruşması olacak. Sorumluların belirlenmesine yönelik bir başka dava söz konusu.” Davanın hızı ve seyrine ilişkin de Öztürk, “Medyanın gücünü gördük. 1 yıl süren bir yargılama süreci geçirdik. Tarikat ve cemaatlerle yaratılmak istenen bir karanlık var. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın daha özgür bir dünyada yaşamamız için laiklik çok önemli. Yargılama aşamasında kamuoyunun baskısı olmasaydı ne olurdu bilemiyoruz” dedi. Avukat Figen Çalıkuşu da toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "H.K.G.’yi kutluyorum. Çünkü vazgeçmedi. Karanlık kör cehaleti, hastalıklı sapkın yapıyı ortaya çıkardı. Neşter vurdu cehaletin içine. Kadınları birleştirdi."