ÇHD'ye baskın: 4 avukat gözaltına alındı

ÇHD, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki saldırı gerekçe gösterilerek üyeleri olan 4 avukatın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında derneğin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), üyeleri olan 4 avukatın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi saldırısının ardından ofislerinin kapısı kırılarak gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD'nin açıklamasında polislerin, avukat ofislerinin kapısını kırarak baskın düzenlediği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında derneğin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

ÇHD GM üyesi Betül Vangölü Kozağaçlı'nın ve üyelerimizin bulunduğu Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul ofisinin polislerce basıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.



Meslektaşlarımızdan elinizi çekin! — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) February 6, 2024

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.

Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!" denildi.