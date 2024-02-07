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ÇHD'ye baskın: 4 avukat gözaltına alındı

ÇHD, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki saldırı gerekçe gösterilerek üyeleri olan 4 avukatın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında derneğin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

Güncel
  • 07.02.2024 09:22
  • Giriş: 07.02.2024 09:22
  • Güncelleme: 07.02.2024 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
ÇHD'ye baskın: 4 avukat gözaltına alındı
Fotoğraf: @chdgenelmerkez/Twitter (X)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), üyeleri olan 4 avukatın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi saldırısının ardından ofislerinin kapısı kırılarak gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD'nin açıklamasında polislerin, avukat ofislerinin kapısını kırarak baskın düzenlediği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında derneğin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.

Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!" denildi. 

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