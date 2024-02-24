CHP Ankara İl Başkanı Erkol üç ilçeye işaret etti: Yükselişteyiz

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, bu seçim döneminde büyükşehrin yanı sıra Mamak, Etimesgut, Gölbaşı’nda iddialı olduklarını belirterek “Ankara’da yükselmemiz var. Bu belediye meclisine de yansıyacaktır. Bir sandığı en az üç kişiyle kontrol edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yerel seçimlere sayılı gün kala Mamak, Etimesgut, Gölbaşı’nda oylarının yükseldiğini ve bu ilçelerde iddialı olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Erkol, "Mamak, Etimesgut ve Gölbaşı’nda çalışmalara büyük umutlarla ve iddia ile başladık. Bunun yanına adaylar açıklandıktan sonra dikkat çeken yerler eklendi" ifadelerini kullandı.

Keçiören’de başa baş durumda olduklarını, Polatlı’da da önde göründüklerini kaydeden Erkol, şöyle devam etti: "Kahramankazan’da, Haymana’da, Kızılcahamam’da, Şereflikoçhisar’da başa baş durumdayız. Beypazarı’nda önde gözüküyoruz."

SANDIK GÜVENLİĞİ VURGUSU

Kentte, Mansur Yavaş’ın da etkisiyle genel anlamda oylarında bir yükseliş olduğunu söyleyen Erkol, "İlçelerin yarıya yakınında başarılı olacağımıza inanıyorum ve bu belediye meclisine de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı. Birçok ilçede başa baş durum nedeniyle sandık güvenliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Erkol, bu kapsamda uzun bir süredir çalıştıklarını aktardı.

Sandık görevlileri için bir havuz oluşturduklarını belirten Erkol, "Görevlilerimizin olduğu yerlere en az ikişer tane de müşahit atamayı hedefliyoruz. Yani bir sandığı en az üç kişiyle kontrol edeceğiz" dedi.