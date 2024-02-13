CHP'de belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de dün gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

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