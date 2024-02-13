CHP'de belediye başkan adayları belli oldu
CHP'de dün gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.
HABER MERKEZİ
CHP'de dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında onaylanan belediye başkan adayları belli oldu.
Kamuoyunda merakla beklenen Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.
Ankara'da diğer ilçe adayları; Akyurt'ta Filiz Geygel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da Veysel Alkan oldu.
BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI
CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ise Veli Ağbaba gösterildi.
Murat Molu da CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
ADAY LİSTESİ
CHP'nin dün Parti Meclisi'nde belirlediği belediye başkan adaylarının listesi şöyle: