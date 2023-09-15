CHP'de kongre takvimi sürüyor | Trabzon'da değişim: 18'de 8

Trabzon'da CHP ilçe kongreleri 18'de 8 'değişim'le tamamladı, gözler 8 Ekim'de gerçekleştirilecek il kongresine çevrildi. Ortahisar ilçe teşkilatının uzlaşacağı adayın il başkanı olması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon'da ilçe kongrelerini dün Maçka'da gerçekleştirdiği kongre ile tamamladı. 18 ilçede yapılan kongrelerin 8'inde ilçe başkanı değişirken 10 ilçede ise mevcut başkanlar görevlerine devam etti.

İlçe kongrelerinin ardından gözler İl Kongresi'ne dönmüş durumda.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinde Vakfıkebir'de Mehmet Keskin'in yerine Olcay Bahadır, Akçaabat'ta Mustafa Bak'ın yerine Emre Şahin Köroğlu, Düzköy'de İbrahim Aydoğan'ın yerine Cumhur Tirgil, Şalpazarı'nda Erdoğan Kıran'ın yerine Kemal Deniz, Sürmene'de Ali Karaalioğlu'nun yerine Turgut Durgun, Çaykara'da Mustafa Zeren'in yerine Naim Çimen, Çarşıbaşı'nda Hacı Sultan Balcı'nın yerine Haydar Çoban ve kentin merkez ve en büyük ilçesi Ortahisar'da Fatih Suat Oyman'ın yerine Haluk Batmaz seçildi. Değişen ilçe başkanlarının çoğunun genç isimler olması dikkat çekti.

Beşikdüzü'nde Ahmet Kıran, Araklı'da Mecit Solmaz, Arsin'de Hasan Sungur, Of'da Fahri Kaptanoğlu, Hayrat'ta Ali Nuhoğlu, Dernekpazarı'nda Süleyman Cansızoğlu, Yomra'da Haydar Pekşen, Köprübaşı'nda Cemil Sancak, Tonya'da Şuayib Aydın, Maçka'da Nihan Göktürk göreve devam eden isimler oldular.

KONGRELERDE DEĞİŞİM KARŞITLARI OLUŞMADI

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 8 Ekim'de yapılacak il kongresine çevrildi.

Diğer birçok kentte oluşan 'değişimciler' ve 'Kılıçdaroğlu' destekçileri yarışı Trabzon'da yaşanmadı. 'Değişim' çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da adayların büyük kısmının da değişimden yana olduğu görüldü. İl kongresinde oy kullanacak delegelerin büyük çoğunluğuna sahip olan Ortahisar ilçesinin destekleyeceği adayın il kongresinde kazanma şansının yüksek olduğu değerlendiriliyor.

ÇAKIR'IN ADAYLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Ömer Hacısalihoğlu'nun yerine göreve gelen mevcut il başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün aday olmayı düşünmediği kongre için şu ana kadar adaylığını duyuran olmadı.

Adaylığı konuşulan isimlerin başında 32 yaşındaki Mustafa Erdi Çakır yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde 6'ncı sıradan milletvekili adayı olan Çakır'a Ortahisar İlçe Teşkilatı'nın destek vereceği konuşuluyor. Genç bir isim olan Çakır'ın partideki yenileşmeye uygun bir isim olduğu ve gençlik örgütlerinden itibaren CHP'nin her kademesinde görev aldığı için şansı yüksek görülüyor. Çakır'ın adaylığını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Adaylığı konuşulan bir diğer bir isim ise partinin emektarlarından Hikmet Nuri Aydın. Trabzon'un 78 kuşağı simalarından olan Aydın, 2018 Genel Seçimleri'nde 3'ncü sıradan aday gösterilmiş fakat Meclis'e girmeyi başaramamıştı. Partisine küsmeyen ve her dönem verilen görevi kabul eden Aydın'ın adaylığını Ortahisar ilçe teşkilatında oluşan ittifaka göre açıklaması bekleniyor.

Ortahisar'ın desteğiyle aday olması beklenen bir diğer isim ise Celal Akaç. Daha önce KESK Dönem Sözcülüğü ve CHP İl Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Akaç'ın göreve talip olduğu çevresince biliniyor. Çakır, Aydın ve Akaç'ın ayrı ayrı aday olması beklenmezken 3 isim arasında uzlaşıyla Ortahisar'ın destek vereceği bir aday belirlenmesi parti kulislerinde konuşuluyor.

ZORLU'NUN ADAY OLMASI DURUMUNDA ŞANSI YÜKSEK

İl Başkanlığı için adı dillendirilen en güçlü isimlerinden biri de Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu. Belediye meclisinde yaptığı etkin muhalefet ve oluşturduğu gündemlerle öne çıkan Zorlu'nun henüz adaylık düşüncesi bulunmadığı bilinse de partide ihtiyaç duyulması halinde bu görevi kabul etmesi bekleniyor.

Ortahisar ilçe seçimlerini kazanan konsensusun da adaylıkta uzlaşılamaması durumunda Zorlu seçeneğine başvurmasının planlar arasında yer aldığı konuşuluyor.

Akçaabat İlçe Başkanlığı görevini devreden Mustafa Bak, CHP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Oktay Söğüt, daha önce milletvekilliği aday adayı, belediye başkan aday adayı ve il başkan adayı olan Ferda Kudunoğlu, parti yönetiminde yer almış isimlerden Faruk Alpşanlı ve Arif Çoban'ın da göreve talip olduğu biliniyor. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in il başkanlığı seçimlerinde herhangi bir adaydan yana tavır alması beklenmiyor.