CHP'de kurultay öncesi yoğun görüşme trafiği

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun Özel ile görüşerek kurultay hazırlıklarını noktalaması bekleniyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

4-5 Kasım’da Ankara Arena’da 38’inci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de genel başkanlık yarışı da hız kazandı. Son haftaya delegeler yönünden başa baş girdiği kaydedilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu ile CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, son kez temas kuracak.

Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Ahlatlıbel’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme, kurultay öncesi temas trafiğini artırdı. Edinilen bilgiye göre, bu görüşmede kendisine teklif edilen Divan Başkanlığı’nı kabul eden İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan konuyla ilgili Özel ile de görüşmesini istedi. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul’a dönen İmamoğlu, burada CHP Genel Başkan Adayı Özel ile bir araya geldi. Görüşmede iki ismin, Kılıçdaroğlu görüşmesini değerlendirdiği ifade edildi. Bu temasların ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da Özel ile telefonda ya da yüz yüze görüşeceği, divan üyelerinin bu görüşmede belirlenebileceği kaydediliyor.

"Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" etkinliğinde son süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

“İlk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve sayın genel başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık.

ÖZEL İLE AYNI NOKTADAYIM

Parti içi pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını da ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Genel Başkanıma neyi ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Ben görüşmede durumumu, pozisyonumu belli ederek divanın gereken kurallarıyla en adil en eşitlikçi şekilde yürütüleceği noktasında süreci tarifledik.”