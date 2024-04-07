CHP'den Akşener'e 'hırsız' yanıtı

CHP'li Mustafa Adıgüzel, İYİ Parti lideri Akşener'in partisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Akşener'in "Destek verdiklerimiz hırsız çıktılar" sözlerine tepki gösteren Adıgüzel, genel seçim sürecini anımsatan Adıgüzel, "Asıl hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Destek verdiklerimiz hırsız çıktılar" sözlerine, "Asıl hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır" diyerek yanıt verdi.

Dün akşam (6 Nisan) katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, Akşener'in sözlerine de tepki gösterdi.

Ordu'daki seçimlere dikkat çeken Adıgüzel, "Mesele algı ile tezgah ile oy hırsızlığı ise Ordu'da iki ilçemin hesabını verin" diye konuştu, Akşener'in aday seçimindeki tercihlerinin tezat olduğunu söyledi.

"ÖVGÜLER DİZDİKLERİNE HIRSIZ DİYOR"

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akşener'in genel secim sonrası şu sözünü çok iyi hatırlıyorum; 'Masadan bir kalktım bir oturdum 6 puan gitti.'

Şimdi ben soruyorum; masadan kalkıp oturmanızla, secim sürecindeki siyasetinizle Cumhurbaşkanı adayımızdan kaç puan gitti? Çünkü biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu o seçimi 1.5 puanla kaybettik.

CHP'yi yanınızda bir yük olarak görüp bir karar alıyorsunuz, yerel seçim sonucunda aldığınız kararın faturası ağır olunca dönüp dün övgüler düzdüklerinize bugün hırsız diyorsunuz. Halbuki en büyük hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır.

AKŞENER'İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI: BUNLAR İRDELENECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybının esas sorumlusu olarak umut hırsızlığının da esas pay sahibi Sayın Akşener'dir. Tabiki masadan neden kalktı, neden oturdu, 'Devletim için son görevimi yaptım' gibi ifadeler... Bunlar da irdelenecektir.

Mesele algı ve tezgah ile oy hırsızlığı ise Ordu'da giden iki ilçemin hesabını verin.

Bizim kurumsal ittifak icin yaptığımız tüm girişimleri oldukça sorunlu bir üslup ile reddettikten sonra iki parti arasında hiçbir anlaşma olmadığı halde varmış gibi sokak algısı yaratarak büyükşehirde İyi Parti'ye ilçede şuna buna diyerek yapılan tezgah, sadece Perşembe ilçemizde 1700 hatalı oyla (aynı pusulada her iki partiye tercih nedeniyle) iptale neden oldu ve ben Perşembe'yi 268 oy ile kaybettim.

Aynı kötü kurgu ve tezgah tüm uyarılarımıza rağmen işletildi ve il genelinde toplam 90 bin hatalı kullanılan geçersiz oya sebep oldu. Şimdi siz benim Perşembe ve Ulubey'imin hesabını verin, algı ile oy hırsızlığı için..."

"SÖZLERİ İLE TERCİHLERİ TEZAT"

Meral Akşener'in "Elin taşı ile elin kuşunu vurmayacağız" sözlerini anımsatan Adıgüzel, bu ifadeler ile aday seçimindeki tercihlerin tezat olduğunu söyledi. Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Meral hanım önceki dönemde de Ordu'da yine eski bir AKP'li İdris Naim Şahin'i iki defa öne aldı. Bu defa da yine bir AKP'liyi, bunu da açıkça ifade eden bir ismi aday gösterdi. Türkiye'nin pek çok yerinde benzer örnekler var. CHP'liler de var. Bu elin taşı ile elin kuşunu vurmaya kalkmak degil midir? Ordu'da İYİ Parti'de kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş liyakat sahibi birçok yurtsever iyi yürekli iyi insan da var."