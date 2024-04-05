İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu
31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen ve genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrıları yapılan İYİ Parti'de, olağanüstü seçimli kurultay tarihi 27 Nisan olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partide seçimli olağanüstü kurultayın 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.
İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy almış, seçimde beklenen sonucu elde edemeyen parti, seçimli kurultay kararı almıştı.
Bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaparken, Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı bilinmiyor.