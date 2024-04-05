İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen ve genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrıları yapılan İYİ Parti'de, olağanüstü seçimli kurultay tarihi 27 Nisan olarak belirlendi.

Siyaset 05.04.2024 14:38 Giriş: 05.04.2024 14:38

Güncelleme: 05.04.2024 14:49 Kaynak: Haber Merkezi

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