Akşener karar aşamasında: 27 Nisan Kongresi İYİ Parti'ye soluk olacak mı?

31 Mart yerel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 7.4, son genel seçimde ise yüzde 9.9 olan oy oranı yüzde 3.7’ye düşen İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’da yapılacağı açıklanan partisinin olağanüstü kongresi öncesi karar aşamasında.

Millet İttifakı’ndaki ortağı CHP’ye sert eleştiriler yönelten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu partisinin içini oymakla suçlayan, aynı siyasi kökenden geldiği ABB Başkanı Mansur Yavaş’a “Korkak, CHP’nin kölesi” diyen Akşener, gergin bir kampanya süreci geçirdi. Bu tutumu suçlamaları yönelttiği isimler tarafından aynı sertlikte karşılık bulmadı ancak partisi içinde olumsuz sonuçlara yol açtı, yüksek sesle dillendirilmese de tepkiler kulislerde dillendirildi. Seçimde de ortaya büyük bir hezimet çıkınca Akşener’in siyasi söylemi daha fazla tartışılmaya başlandı.

Seçim sonuçları belli olur olmaz Akşener’in başarısızlık durumunda “Ben evime döneceğim, siyasetin s’siyle meşgul olmayacağım” sözleri hatırlandı ve kararı merak edilmeye başlandı. Oyları bir önceki yerel seçime göre yüzde 4, son genel seçime göre de yüzde 6 oranında gerileyen İYİ Parti seçim sonunda sadece bir il, 24 ilçe ve bir beldenin belediye başkanlıklarını kazanabildi. Kazandığı tek il olan Nevşehir’in başkanı Rasim Arı’nın da 2019 yılında AKP’nin adayı olarak seçildiğini belirtmekte yarar var.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Akşener önceki açıklamasının tersine istifa etmeyerek, partisini seçimli olağanüstü kongreye götüreceğini açıkladı. Dün de Başkanlık Divanı ve milletvekilleri ile yaptığı toplantının ardından kongre tarihi 27 Nisan olarak açıklandı.

YAKIN ÇEVRESİ VEDA ETTİ

Seçimin ardından geçen birkaç günlük sürede İYİ Parti’deki çözülme devam etti. Seçim öncesi istifa edenlere her gün yenileri ekleniyor. Mayıs seçimlerinden iktidar olarak çıkılması durumunda ekonominin teslim edileceği isim olarak ifade edilen Bilge Yılmaz da istifa edenlere katıldı. Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini seçim akşamı bırakan Yılmaz, Akşener’i de istifaya davet etti.

İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini kazanmasındaki katkısıyla siyasette yıldızı parlayan dönemin İstanbul İl Başkanı ve son yerel seçimde de İstanbul’dan İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Buğra Kavuncu da istifası sarsıntı yaratan isimlerden oldu. Kavuncu, Teşkilat Başkanlığı’ndan istifa ederken bir istifa da Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak’tan geldi. Her iki isim de partilerinde kalmakla birlikte görevlerini bıraktı.

AKŞENER NABIZ YOKLAYACAK

Kongreye kadar olan 20 günlük süreç İYİ Parti için çok kolay geçmeyecek gibi görünüyor. İYİ Parti’nin Akşener’den bağımsız düşünülemeyeceğini savunanlarla değişim isteyenlerin mücadelesine tanıklık edilecek. Bunun için öncelikle Akşener’in kararı merak ediliyor.

Akşener, kongreye kadar geçecek süreçte adaylık konusunda nabız yoklayacak. Önceki gün aralarında karşısına rakip olarak çıkabileceği ifade edilen Koray Aydın’ın da bulunduğu İstişare Kurulu üyeleri ile görüştü. Bu toplantıda adaylığıyla ilgili renk vermediği öğrenilen Akşener’in sadece görüşleri dinlediği ifade ediliyor. Diğer görüştüğü isimler de “Kesinlikle aday” ya da “Aday olmayacak” izlenimi edinmediklerini aktarıyor.

Akşener’in kararı beklenirken İYİ Parti’de tartışmalar iki eksende ilerliyor, “Değişim olacak mı, olmayacak mı?”… Bunun alt başlıklarında “Akşener’in genel başkanlığı bırakması durumunda çok sayıda ismin liderlik için öne çıkacağı ve bu mücadelenin partiyi daha da zayıflatacağı, Akşener’in en azından bir dönem daha genel başkan olarak kalması, parti yönetiminin değiştirilmesi ve objektif bir değerlendirme sürecine girilmesi ya da hem genel başkanlık hem parti yönetiminde köklü bir değişiklik olması”…

Akşener’in bu görüşmelerini bayram boyunca da sürdüreceği ve kararını daha sonra açıklayacağı bildiriliyor.

GENEL BAŞKAN ADAYLARI

Akşener’in karşısına çıkması olası isimler de konuşulmaya başlandı. 2019’daki İstanbul seçimleriyle görünür olan daha sonra milletvekili seçilen Buğra Kavuncu ismi konuşulanlar arasında. Kavuncu’nun seçim başarısızlığındaki sorumluluğunu üstlenerek görevini bırakmasının siyasette çok görülmeyen bir tutum olduğu, bunun olası bir genel başkanlık yarışında şansını arttıracağı ifade ediliyor. Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Balıkesir Milletvekili Turan Çömez de genel başkanlık yarışı için ismi ilk akla gelenler… Şimdilik İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz adaylık için “Varım” diyen ilk isim oldu. Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da niyetini 'Sürecin içindeyim' sözleriyle dillendirdi.

14/28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük bir tartışmanın içine sürüklenen İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener’le mi yoluna devam edecek yoksa bir değişim yaşanacak mı, bunun kongreye kısa süre kalana kadar kesinleşmesi bekleniyor. Ancak değişim olsa da olmasa da bu kongrenin İYİ Parti için artık bir soluk olamayacağı öngörüsü Ankara siyasetine hakim…