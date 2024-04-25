Araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış

Meclis Başkanı Kurtulmuş, servis otobüsü ile Anıtkabir’e giderek kamuoyuna “tasarruf” görüntüsü vermeye çalıştı. TBMM, Kurtulmuş döneminde 57’si lüks, 113 araç kiralamak için 376 milyon TL para harcadı.

AKP artık yurttaşın tasarruf tedbirlerini uygulama konusundaki samimiyetlerine olan inançsızlığını ortadan kaldırmak için farklı manevralar peşinde. Bunun için ilk görsel malzeme 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan törenlerde kamuoyuna servis edildi. Fotoğrafta ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği Mardin seyahatine devlete ait özel uçakla gittiği için eleştirilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte otobüsle yaptığı yolculuk görünüyordu. TBMM’deki Atatürk Anıtı’na çelenk konulduktan sonra önceki başkanların ve çoğunluğu AKP’li Başkanlık Divanı üyelerinin makam araçlarını tercih ettiği Anıtkabir yolculuğu için Kurtulmuş servis otobüsü kullandı. Otobüsün ilk sırasına Kurtulmuş, koridorun diğer tarafındaki ilk sıraya da yüzbinlerce liralık saati nedeniyle eleştirilen AKP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu oturdu. Kurtulmuş’un “Trafikte sorun olabilir” diyerek otobüse hamle yapmasından sonra törene katılan Başkanlık Divanı üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve TBMM idari personeli de servis otobüsü kullanmak zorunda kaldı. Bir Başkanlık Divanı üyesi, hiçbir AKP’li başkanın önceki yıllarda servis otobüsü kullanmadığını makam otosunu tercih ettiğini, Başkanlık Divanı üyeleri arasındaki AKP’liler ile bakanlardan da otobüse binen pek olmadığını ifade etti.

Özel uçakla Mardin seyahati, yüzbinlerce liralık saat gösterilerek “Bu mu sizin tasarruftan anladığınız? Eleştirilerine yanıt TBMM ile Anıtkabir arasındaki birkaç kilometrelik yolda servis otobüsü kullanılarak verilmek istendi. Heyet Anıtkabir’deki törenin ardından Ulus’taki Birinci Meclis’e geçti oradan da TBMM’ye geri döndü ve herkes makam araçlarına kavuştu.

KİRALAMALAR ZİRVE YAPTI

AKP iktidarları tarafından yayımlanan tasarruf genelgelerinin uygulanmadığı, bizzat iktidar mensupları tarafından delindiğinin kanıtı olarak genellikle uçak, otomobil satın almalar ile kiralamalar örnek gösterilir. Kiralamaları sadece Kamu İhale Bülteni’ni satır satır inceleyerek tespit etmek mümkün ama buna gerek kalmadan iktidarın her yıl TBMM’ye sunduğu bütçenin gerekçesinden araç sayısını ve bütçe harcamaları içindeki kalemlerden de “Araç saltanatı” için yapılan harcamaları görmek mümkün.

“Servis otobüsü” şovu dolayısıyla öncelikle hemen her yıl araç kiralama ihaleleri açan, bu arada da araç satın almaktan geri durmayan TBMM’nin bu konudaki karnesine bakalım. BirGün Parlamento Muhabiri Mustafa Mert Bildircin’in “TBMM’ye yüz milyonlarca liralık filo” başlıklı haberinde, Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın 8 Kasım’da düzenlediği “Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesi kapsamında 57’si lüks binek otomobilden oluşan toplam 113 aracın kiralandığı yer aldı. Kiralanacak araçların, TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindekilerin ulaşım hizmetlerinin üç yıl boyunca yerine getirilmesi için kullanılacağı belirtilerek “İtibardan tasarruf yapılmaz” demek için de gerekçe yaratıldı. İhalenin sonuç ilanına göre, toplam 376,7 milyon TL ödenen araçlara aylık ortalama 92 milyon 603 bin TL, günlük ise 3 bin 86 TL kira ödemesi yapılacak.

115 BİN ARAÇLIK DEV FİLO

Bütçe teklifinde yer alan bilgilere göre devletin halen 115 bin 905 aracı bulunuyor ki bu rakamın içinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kullandıkları ile kiralananlar yok. Son yıllarda özellikle de iktidara yakın şirketlerden dev tutarlı araç kiralamaları yapıldığı biliniyor.

Genel bütçeli idareler arasında 52 bin 430 aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün güvenlik amacıyla kullanılanlar dolayısıyla ilk sırada olması anlaşılabilir, bunu 13 bin 691 araç Milli Savunma Bakanlığı, 5 bin 691 araçla da Jandarma Genel Komutanlığı izliyor.

İsraf harcamaları ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Tabloya göre Cumhurbaşkanlığı’nın araç filosu 461, TBMM’nin ise 130 araçtan oluşuyor. Tüm TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup yöneticileri, komisyon başkanları, idari personelin sayısı dikkate alındığında ihtiyacın büyük bölümünün kiralamalarla karşılandığı görülüyor. Bu, tüm kamu kurumları için geçerli.

İKİ YILDA 5 BİN YENİ ARAÇ

Ayrıca rastgele bir yılı dikkate aldığımızda bile aralarda yayımlanan tasarruf genelgelerine karşın alımların tüm hızıyla sürdüğünü görmek mümkün. Örneğin 2022 yılı başındaki taşıt sayısı 111 bin 122. Sadece iki yılda filoya 5 bine yakın yeni araç eklenmiş.

35 KAT ARTIŞ

Bu durumu gösteren en açıklayıcı veri, bütçeden kiralamalar ve satın almalar için yapılan harcamalar. Rakamlar bize her genelgeden sonra harcamaların daha da arttığını gösteriyor. 2006’da 314 milyon olan alım ve kiralama harcamaları, 2023 sonunda 35 kat artışla 11 milyar liraya fırladı. Bu arada tüketici fiyat endeksinin 14 kat arttığını da belirtelim.

Genelgelerin etkisi böyle, hiçbir genelge ile harcamalar hız kesmedi. Bakalım yasanın etkisi ne olacak? Lüks araçlarla gezmeye alışan AKP’liler araç tasarrufu yapabilecek mi? Yoksa tasarruf görüntüsü servis otobüsündeki tek karelik Numan Kurtulmuş fotoğrafı ile sınırlı mı kalacak?

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AKP’lİ YILLARDA LÜKS ARAÇ SEVDASI HİÇ BİTMEDİ