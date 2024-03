CHP'den belediye başkan adaylarına iki ayrı taahhütname

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği 1142 belediye başkan adayı, “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” ve “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi”ni ayrı ayrı imzalayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kütahya’da yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyeler, kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulacaklar. CHP’li belediyeler kişilerin, dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler” ifadesini kullanmıştı.

CHP'li belediye başkan adaylarına imzalamaları için gönderilen “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi”nde şu ifadeler yer alıyor:

“Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma, Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma, Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma, Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma, Şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma, Kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma, Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime, İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma, Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma, Çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime, Tüm hayatlar değerlidir yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma, Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma, Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma, Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, Mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm ve maharet üreteceğime Söz Veriyorum.”