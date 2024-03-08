CHP'den belediye başkan adaylarına iki ayrı taahhütname

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarına “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” ve “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi”ni gönderdi. İki ayrı taahhütname adaylara gönderildi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği 1142 belediye başkan adayı, “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” ve “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi”ni ayrı ayrı imzalayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kütahya’da yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyeler, kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulacaklar. CHP’li belediyeler kişilerin, dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler” ifadesini kullanmıştı.

CHP'li belediye başkan adaylarına imzalamaları için gönderilen “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi”nde şu ifadeler yer alıyor:

“Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma, Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma, Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma, Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma, Şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma, Kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma, Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime, İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma, Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma, Çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime, Tüm hayatlar değerlidir yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma, Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma, Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma, Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, Mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm ve maharet üreteceğime Söz Veriyorum.”

İLK İMZA MELEK MIZRAK SUBAŞI’NDAN

CHP'li Belediye Başkan adayları ayrıca, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi imzalayacak. İlk olarak Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’nın Bilecik İl Başkanlığında dün imzaladığı Politika Belgesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceği vurgulanırken, belediye başkan adayları 9 ayrı konuda söz veriyor.

Politika belgesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Kadın-erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke edinir. Politikalarını, projelerini ve bütçesini, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturur. Kadın ve erkeklerin, karar alma süreçlerine dengeli katımlarını sağlamayı demokrasinin temeli olarak kabul eder. Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayışı esas alır. Bu amaçla meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, üniversiteler ile işbirliği içinde çalışır. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, yaşama geçirmeyi, veri toplamayı ve bunların sonuçlarını raporlamayı kabul eder. Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır. Belediye çalışanları istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefler. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçu işledikleri kesin hükümle sabit olanlar işe kabul edilmezler. Görevde iken anılan suçları işleyenler, açılan idari ve adli soruşturma süresince görevden uzak tutulur. Her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında durur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 No’lu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi doğrultusunda hareket eder. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar gibi kırılgan grupların kent hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal yaşamda önlerine çıkan engelleri kaldırmayı hedefler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılmak isteyen kadın çalışanlara idari izin verilir.”

BURCU KÖKSAL KRİZİ

Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" ifadelerini kullandı.