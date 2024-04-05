CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, mazbatasını aldı

CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, mazbatasını aldı. Belediye binası önünde konuşan Güney, "Beyoğlu Belediyesi vatandaşın hizmetkarı olacak. Ben Beyoğlu'na başkan değil arkadaş olacağım" dedi.

CHP'ye Beyoğlu Belediyesi'ni kazandıran İnan Güney, mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde konuşan İnan Güney, Beyoğlu halkına layık bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağını söyledi. Güney, tüm Beyoğlu halkına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"BAŞKAN DEĞİL ARKADAŞ OLACAĞIM"

Beyoğlu halkının adaylığı ilan edildiğinden beri kendisi sahiplendiğini belirten Güney, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası Türkiye'nin ilk belediyesi. Kurulduğu günden beri emek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Beyoğlu halkı bize bir mesaj vermiştir, ayrışmayı reddetmiştir. Halıcıoğlu'ndan Okmeydanı'na halkımız bize dertlerini anlattı, belediyeyi zor günlerde yanında görmek istediğini söyledi.

Belediye çalışanları insanca muamele görmek istediğini, çocuklar park alanları istediklerini söyledi. Ben bu mesajı pazar günü aldım. Bütün enerjim ve zamanım Beyoğlu halkının sorunlarını çözmek için olacak. Esnafın sorununu birlikte çözeceğiz. Beyoğlu Belediyesi vatandaşın hizmetkarı olacak. Ben Beyoğlu'na başkan değil arkadaş olacağım."

ÇELİK: "İSTİKLAL CADDESİ'NE BAHAR GELDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Sandıklarda güçlü bir hukuk mücadelesi veren avukatlara da çok teşekkür ediyorum" dedi. Çelik, İnan Güney'in toplumun bütün kesimleri için halkçı bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğini söyledi.

Çelik, "İstiklal Caddesi'ne de bahar geldi. Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Bu umut, gelecek güzel günlere olan umuttur" dedi.