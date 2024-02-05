CHP'den depremin yıl dönümünde 81 ilde anma töreni

CHP, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde 81 ilde anma törenleri düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 81 ildeki il ve ilçe başkanlıkları, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde anma törenleri düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına resmi yazı gönderildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2024 günü, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17‘de, tüm il ve ilçe başkanlıkları açık olacak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

6 Şubat'taki depremlerde resmî açıklamalara göre 53 bin 537 yurttaş hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerde 38 bin 901 bina yıkıldı.