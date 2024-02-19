CHP'den 'Lütfü Savaş değişecek' sinyali: Aldığı oy kazanmasına yetmiyor

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökan Zeybek, Lütfü Savaş'ın aldığı oyun kazanmaya yetmeyeceğini, bu nedenle Savaş yerine onun göstereceği veya onaylayacağı birinin aday yapılması ihtimalinin arttığını açıkladı.

CHP'nin Hatay'daki aday belirsizliği sürüyor. Konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, görüşmelerin bugün devam edeceğini ve adayın yarın kesinleşeceğini söyledi.

Lütfü Savaş'ın önereceği veya onay vereceği bir kişinin aday yapılacağını belirten Zeybek, "Bizim istediğimiz Savaş’ın da içinde yer alıp onay verdiği, Hatay örgütümüzün kabul ettiği süreci beraberce yönetmek. Yani bir aday belirleyeceksiniz; adayı Savaş onaylayacak. Ya da tersi. Savaş önerecek ve biz de o ismin etrafında süreci yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş'ın aldığı oyun seçime kazanmaya yetmediğini vurgulayan Zeybek, TİP'in Gökhan Zan'ı aday göstermesiyle Hatay'daki muhalif seçmenin iki aday arasında bölündüğünü dile getirdi:

"Savaş, belli potansiyel üzerinde oy alıyor ama bu kazanmasına yetmiyor. Bunu kampanya sürecinde kapatacağını ve öne geçeceğini öngördük. Ancak kararsız ve oy kullanmama eğilimindeki seçmen olduğu yerde duruyor. TİP de Savaş’ın aday olması halinde aday çıkaracağını açıkladı. CHP’nin oyunu en üst seviyeye getirebilir miyiz diye çalışma yaptık. Gördük ki seçime 40 gün kala risk devam ediyor. Savaş’ın kendisine bu risk anlatılmıştır."

Zeybek, sahip oldukları 11 büyükşehir belediyesinde kaybedilme riski yaşadıkları tek şehrin Hatay olduğunu söyledi.

Lütfü Savaş ve ekibi, bugün saat 10.30’da CHP’de Özel ile yeniden buluşacak.