CHP'den MESEM kapsamında çalışan çocukların durumuyla ilgili Meclis araştırması talebi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışan çocukların durumuyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışan çocukların durumuyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Durmaz, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede MESEM kapsamında çalışan çocuk sayılarının tespiti, cinsiyet ve yaş dağılımı, aynı kapsamdaki iş yerlerinin ağır ve tehlikeli işler kapsamında araştırılması, iş yerlerindeki makinelerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde denetlenmesi ve iş kazalarıyla ilgili sorumlular hakkındaki hukuki sürecin takip edilmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

14 yaşındaki Arda Tonbul'un çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini hatırlatan Durmaz, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk işçiliğe yasal bir statü kazandıran MESEM kapsamında çalışan çocuk sayısı bugün 1 milyon 400 bine yaklaşmış durumdadır. MESEM kapsamında çalışan çocuklar asgari ücretin üçte birine ücretlerle ucuz iş gücü kaynağı olmaya devam ederken, iş yerlerinde yaşanan iş kazaları ve iş cinayetleri dikkat çekmektedir.

16 yaş altı çocukların staj adı altında denetimsiz, kontrolsüz, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılması yasakken, çocuklar iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmektedir. Eylül ayından bugüne kadar 7 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirmiştir...

Yaşanan can kayıpları, kazalar ve hastalıklar MESEM programını ve bu program kapsamındaki iş yerlerinin araştırılması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

MESEM kapsamında çalışan çocuk sayılarının tespiti, cinsiyet ve yaş dağılımı, aynı kapsamdaki iş yerlerinin ağır ve tehlikeli işler kapsamında araştırılması, iş yerlerindeki makinelerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde denetlenmesi, MESEM kapsamında iş kazası geçiren çocuk sayısının, iş kazasında yaşamını yitiren çocuk sayısının, meslek hastalığı tanısı konulan çocuk sayısının, eğitimden kopmuş çocukların tespitinin yapılarak, çocukların iş cinayetlerine, meslek hastalığı ve kazalara karşı korunması, çocuk emek sömürüsünün sonlandırılması, yaşanan iş kazalarının sorumlularının tespiti ve sorumlular hakkında hukuki sürecin takibi için hangi çalışmaların yapılması gerektiği, nerelerde eksikliğin olduğu ve TBMM’nin bu konuda yürütmesi gereken faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci TBMM'nin 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu kurulmasını saygılarımla arz ederim."