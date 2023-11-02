CHP'den T24'e dayanışma ziyareti: "Basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyeti, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanan gazeteci Tolga Şardan’ın yazarı olduğu T24 haber sitesinin Ankara Bürosu’na dayanışma ziyaretinde bulundu. Çelik, “Basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Ankara’da tutuklanmıştı. Haftasonu gerçekleştirilecek CHP Kongresi için Ankara’da bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat ile birlikte, T24 Ankara Bürosu’na dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Çelik ve CHP heyetini, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu karşıladı.

Dayanışma ziyaretinde konuşan Çelik, “Tolga Şardan son derece deneyimli ve saygıdeğer bir gazetecidir. Şardan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“BASIN, SANSÜR YASASININ GETİRDİĞİ BASKI VE GÖZALTILARLA SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Yaşanan gözaltı ve tutuklamaların baskıcı ve otoriter yönetim anlayışının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu:

“Demokrasinin 4 kuvveti olan yasama kurumu etkisizleştirilmiş durumda, yürütme bir kişiye göre dizayn ediliyor. Yargı yine bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak söze göre karar veriyor. Dördüncü kuvvet basın da sansür yasasının getirdiği baskı ve gözaltılarla sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor.”

“TÜRKİYE’DE GERÇEK GAZETECİLER VAR”

“Türkiye’de gerçek gazetecilerin var olduğunu biliyoruz” diyen Çelik, Gazeteci Tolga Şardan ile ilgili sürecin takipçisi olduklarının altını çizerek “Biz hem basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz hem de bu baskılara karşı yanınızda ve bu sürecin takipçisi olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz” şeklinde konuştu.

Tahincioğlu, Çelik ve CHP heyetine dayanışma ziyaretinden dolayı teşekkür etti.