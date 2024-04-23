CHP'den Taksim Meydanı yasağına tepki: Çağrımızı yineliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağının açıklanmasına tepki göstererek, "1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim’in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Valisi Davut Gül’ün Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Taşcıer, iktidara tepki göstererek, "İşçi düşmanı AKP iktidarı bir kez daha emekçinin karşısında olmayı, gerginlik yaratmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Taşcıer, açıklamasında, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara bu yasakçı ve 'ben yaptım oldu' anlayışında ısrar etmemesi, Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelinmemesi, 1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim’in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gamze Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü’ne 1 hafta gibi bir süre kaldı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm ülkede kutlandığı, yani “egemenliğin, kayıtsız şartsız milletimize” verildiği böylesi değerli bir günde; Taksim Meydanı’nın sendikalara, siyasi partilere ve emekçilere yasaklandığı kararı açıklandı. Üstelik Anayasa Mahkemesi’nin “Taksim Meydanı, ülkemizin ortak hafızasıdır” kararıyla, Taksim Meydanı yasağını Anayasa’ya aykırı bulmasına rağmen böylesi bir karar alınıyor. Bu yasağın mesajlarını son birkaç gündür almaya başlamıştık. Önce her sene toplanması gereken Çalışma Meclisi’nin 1 Mayıs’a denk getirilmeye çalışılması, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Taksim Meydanı ile ilgili yapmış olduğu küçümseyici ve toplumsal hafızamıza hakaret eden açıklamasıyla; Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs’a hukuksuzca kapatılacağını biliyorduk.

Bakan Işıkhan dün yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler var diyordu. Bunu amaçlayanın kim olduğu bu kararla net olarak görülüyor. İşçi düşmanı AKP iktidarı bir kez daha emekçinin karşısında olmayı, gerginlik yaratmayı hedefliyor. Geçmişte meydanı açarken ‘bayram gibi geçti’ diye anlatıp, bugün yasaklarken huzursuzluk yaratmayın demek açık bir ikiyüzlülüktür. AKP Genel Başkanı Erdoğan daha bugün yaptığı açıklamada “Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir.” dedi. Bugün söylediğine 24 saat geçmeden uymayan bir anlayış var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara bu yasakçı ve “ben yaptım oldu” anlayışında ısrar etmemesi, Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelinmemesi, 1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim’in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz. 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır."