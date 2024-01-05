CHP'den, torpil yazışmaları kaydedilen Bakan Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, torpil yazışmaları FOX TV tarafından kaydedilen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TAM DA BU DÜZENİN KARŞISINDAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim tek kriterimiz liyakat diyorlar. Gelen talepleri “Bizim de işimiz düşüyor.” notuyla iletiyorlar. Bunu da mülakatları kaldırma vaadiyle seçime girdikten yalnızca birkaç ay sonra yapıyorlar. Yüzlerce genç gecesini gündüzüne katıp sınavlara, mülakatlara hazırlanıyor.

Anne babalar kendi hayatlarından, yediklerinden içtiklerinden kısıp çocuklarının sınavlara hazırlanmasına destek olmaya çalışıyor. Ancak birileri elinde telefonuna gelen bir mesaj ile yüzlerce gencin, anne babanın emeğini yok sayıyor. Biz tam da bu düzenin, bu pişkinliğin karşısındayız.”

NE OLMUŞTU?

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı. FOX TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.

Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.

RTÜK, konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.