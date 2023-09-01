CHP'den 'yeni danışman' iddialarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'yi "darbeci" olmakla suçlayan Mahpeyker Yaman'ı "genel başkan danışmanı" olarak atadığı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, söz konusu iddiayı yalanladı.

AKP'den Milletvekili Aday Adayı olarak bilinen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, 26 Mayıs 2023 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Kadın ve Aile Politikaları'ndan sorumlu danışman olarak atandığı iddiaları ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı olduğu iddia edilen Yaman'ın, geçmişte CHP'yi "Darbeci" olmakla suçladığına dair paylaşımlar yeniden gündem oldu.

Ortaya atılan iddiaya dair CHP'den açıklama geldi. Haberleri yalanlayan CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tele1'e yaptığı değerlendirmede, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" dedi.

Az önce Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk ile konuşarak teyid ettim:

Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur. — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) September 1, 2023

NAZLIAKA: KILIÇDAROĞLU İLE KONUŞTUM, BÖYLE BİR DANIŞMANI YOK

Bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyid ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur." ifadelerini kullandı.