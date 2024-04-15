CHP'den YSK'ye Hatay başvurusu: Özgür Özel kanıtları sıraladı, 'Tam kanunsuzluk hali var' dedi

CHP heyetiyle birlikte Hatay'daki seçimlerin iptal edilmesi için YSK'ye 'tam kanunsuzluk' başvurusu yapan Özgür Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu. YSK'ye Hatay'daki seçimin yenilenmesi için gerekli kanıtları sunduklarını belirten Özel, heyetin 'siyasi baskılara boyun eğmeden' karar vereceğine inandığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin heyetiyle birlikte Hatay'daki seçimin tekrarlanması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tam kanunsuzluk başvurusu yaptı.

Özel, başvurunun ardından YSK binası önünde konuştu. Hatay'daki bütün itiraz süreçlerini takip eden genel başkan yardımcılarıyla birlikte başvuru yaptıklarını vurgulayan Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Herhalde vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. Eğer 31 Mart 2019'daki İBB seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri bir değil sekiz kere iptal edilir."

"3 BİN ÖLÜ SEÇMEN OY KULLANMIŞ"

Daha sonra başvurularında bulunan ve parti olarak tespit ettikleri ihlalleri sıralayan Özel, şunları söyledi:

"Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaların, sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır ve tam kanunsuzluk nedenidir. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtların çuvalların içinde YSK'nin adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir."

"YURT DIŞINDA OLAN 300 KİŞİ OY KULLANMIŞ"

Seçim günü yurt dışında bulunduğunu tespit ettikleri 300'e yakın seçmenin oy kullanmış gibi gösterildiğini de öne süren Özel, bunu belgelediklerini ifade etti.

Hatay'da sadece maddi hataların düzeltilmesiyle 3 bin 900 olan farkın 2 bin 500'e düştüğünü hatırlatan CHP lideri, Hatay'da şu ana kadar hiçbir oyun yeniden sayılmadığını söyledi.

Özgür Özel'in konuyla ilgili diğer mesajları, "Seçmen 5 sene önce İstanbul'da mağdurun yanında yer aldı. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor. Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak suçtur ama bu baskıya boyun eğmek de doğru değildir. Her birisine, vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde oldu.

Açıklamaların ardından kendisine "Bunları YSK Başkanı'nın yüzüne de söyleyebildiniz mi?" şeklinde soru soran bir basın çalışanına da yanıt veren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"YSK Başkanı'nın yüzüne sorabildiniz mi şeklindeki porovkasyonu reddederim. Kendisine gerekli belgeleri nezaketle verdik. Kararı da göreceğiz. YSK Başkanı ile böyle bir polemiğe girmem. Ben yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi kameraların önünde ya da arkasında söylemem. Eğer bir kusur varsa her yerde kusurdur. Bizim sizinle kurmamız gereken ilişkinin seviyesi de bu olamaz."

KEPEZ AÇIKLAMASI: BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını da değerlendirdi. Özel konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kepez'de iki hukukçu millletvekilimiz Antalya'da örgütümüzle görüştü. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak geçmişte şirketin başında olan belediye başkanımız denetim yaptırdıysa, görevi bıraktıktan sonra üç kere denetim yapılmamışken belediye başkanımızın tutuklanması siyasidir. Serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp kaçacak mı? Yeni görevini yapmasına engel sadece siyasi baskıdır.

İliç'te, Soma'da, Çorlu'daki tren kazasında bir kamu görevlisi yargılandı mı? Birine yargılama izni verdiniz mi, hesabını sordunuz mu? Belediye başkanının suçu olsa ben bu tutukluluktan hiç rahatsız olmam. Tutuksuz yargıla kardeşim. Burada o firmanın denetimini yapan şirkette bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Büyük bir haksızlıktır. Görevine döneceğine inanıyorum. Aksi durum vicdanla da edeple de bağdaşmaz."