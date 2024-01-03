CHP emekli aylığı için teklifini yineledi: Emekliler için 7 maddelik öneri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine tepki göstererek, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesi olan 17 bin 2 liraya yükseltilmesi talebini yineledi. Taşcıer, emekliler için "seyyanen artış yapılması" ve "bayram ikramiyelerinin 15 bin liraya yükseltilmesi" dahil 7 öneri saydı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine tepki gösterdi.

"Saray güdümündeki TÜİK masa başında hazırlanan enflasyon verisini açıkladı" diyen Taşcıer, "Emeği karşılığı ücret alan ve emeklilerin tümünü doğrudan ilgilendiren enflasyonun bilerek ve isteyerek düşük açıklanması, on milyonlarca insanın parasını daha cebine girmeden gasp etmektir. Bugün özellikle emekliler, olağanüstü düşük aylıklara mahkum edilmiş bir halde yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye’de 6.1 milyon emekli ya bir işte çalışıyor ya da iş arayışını sürdürüyor. Kayıt dışılarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu, bir gerçek olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

BU TABLOYU YARATANLAR KEMER SIKSIN

Taşcıer, şöyle devam etti: "Biz CHP olarak, Erdoğan iktidarının kendi elleriyle batırdığı ekonominin, kendi elleriyle batırdığı ekonominin ve patlattığı enflasyonun faturasını emekçiye, emekliye kesmesini kabul etmiyoruz. Kemer sıkılacaksa, önce saraydan başlasın, önce bu tabloyu yaratanlar kemer sıksın."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFİ

Taşcıer, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesi olan 17 bin 2 liraya yükseltilmesi talebini yineledi.

EMEKLİLER İÇİN 7 ÖNERİ

Gamze Taşcıer, emekliler için şu önerilerde bulundu.

1- En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Ancak bunu söylerken, belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç üç ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz.

2- Tüm emeklilere önce seyyanen artış yapılmasını talep ediyoruz. Seyyanen artış yapılmasından sonra, enflasyon farkının üzerine mutlaka refah payı eklenerek yüzdesel artış yapılmasını talep ediyoruz.

3- Az prim ödeyenle, çok prim ödeyen en düşük aylıkta buluşturulmamalı. İktidar tüm emeklileri zaman içinde en düşük aylıkta buluşturma hedefinden vazgeçmeli. Baştan sona hakkaniyetsizlikle dolu olan ve sürekli yeni adaletsizlikler üreten emeklilik sistemi yeniden düzenlenmeli.

4- Aylık bağlama oranları yeniden yükseltilmeli.

5- 2000 sonrasına intibak yasası bir an önce çıkarılmalı.

6- Bayram ikramiyeleri 15 bin liraya yükseltilmeli.

7- Tüm memurlara verilen 3600 ek gösterge sözü tutulmalı."