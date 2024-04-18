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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fransa'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Yunanistan Başbakanı Çipras ve CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Siyaset
  • 18.04.2024 00:07
  • Giriş: 18.04.2024 00:07
  • Güncelleme: 18.04.2024 00:11
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fransa'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) İlkbahar Oturumu'na katılan Özel, daha sonra eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Özgür Özel, CHP Strazburg Birliği üyeleriyle de bir araya geldi.

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