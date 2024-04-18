CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fransa'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Yunanistan Başbakanı Çipras ve CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) İlkbahar Oturumu'na katılan Özel, daha sonra eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Eski Yunanistan Başbakanı ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Üyesi Alexis Tsipras ile Strasbourg'da bir araya geldik. pic.twitter.com/4MKrd3hOWQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 17, 2024

Özgür Özel, CHP Strazburg Birliği üyeleriyle de bir araya geldi.