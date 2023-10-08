CHP Grup Başkanvekili Günaydın: Dokunulmazlık kaldırılsın diyenlerin eleştiri hakkı yok

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi’nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti içi eleştirilerde bulundu. Günaydın, şöyle konuştu: "Burada Ekmeleddin İhsanoğlu domine edildiği zaman, Ekmeleddin İhsanoğlu iyi olur diye avuçlarını patlatırcasına alkışlayanların hiçbir sürece eleştiri getirme hakkı yoktur. Ne yapacaktık, ‘Çok iyi olur mu diyecektik.’ Milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde buna karşı çıkmayanların ‘milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırılsın’ diyenlerin burada eleştiri getirme hakkı yoktur."

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi’nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti içi eleştirilerde bulundu.

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel Başkanı'n eteğine tutunarak bağırıp çağırılacak bir yer değil burası: "Kongre, kurultay süreçleri birbirimizi zayıflatmak zavallı kişisel kariyer planlarımızı öne koymak için yapılan yerler değil. Genel Başkan’ın eteğine tutunarak siyaset yapmak isteyenlerin bağıra çağıra konuşma yapacağı yerler değildir buralar."

Dokunulmazlık kaldırılsın diyenlerin eleştiri hakkı yok: Özeleştiri yapmayan insanların bir başkasını eleştirebilme hakkı yoktur. Bu süreçlerin tamamında nasıl bir tavır takındığımızı büyük bir açıklık içerisinde söylemek zorundayız. Ben buradan söylüyorum. Burada Ekmeleddin İhsanoğlu domine edildiği zaman, Ekmeleddin İhsanoğlu iyi olur diye avuçlarını patlatırcasına alkışlayanların hiçbir sürece eleştiri getirme hakkı yoktur. Ne yapacaktık, ‘Çok iyi olur mu diyecektik.’ Milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde buna karşı çıkmayanların ‘milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırılsın’ diyenlerin burada eleştiri getirme hakkı yoktur. 2017 Tüzük Kurultayı’nda mevcut tüzüğümüzü daha da geriye götürecek bir tüzük anlaşmasına imza atanların biz o tüzük kurultayının önüne gelip de ‘Yapmayın bu partiye kıymayın’ derken şakır şakır o tüzük kurultayını geçirenlerin burada eleştiri hakkı yoktur.

Konuşma yapmayacaktım ama...: Ben buraya konuşmaları dinlemek ancak bir konuşma yapmamak üzerine gelmiştim, ancak şunu gördüm, burası sağduyulu hatta çok güzel bir sol duyuyla yürüyen herkesin herkesi dinlediği herkesin birbirinin farklılıklarına rağmen dile getirdiği bir yerdi. Dışarıda dedim ki tek istisnası olabilir eğer konuşmacılardan bazıları kongreyi özellikle germek isterlerse ve bu gerginlikten de çıkar umarlarsa ancak böyle gerilir bu kongre. Buraya bir konuşmacı çıkıyor ‘CHP teslim alınmadı size mi teslim olacağız’ diyor. Kimi kastediyorsun? CHP’de iki adayımız var birisi Cemal Canpolat birisi Özgür Çelik. İkisi de kardeşimiz. İkisi de el ele girmişler ikisi de birlikte olaylara tepki gösteriyorlar. Birlikte bir demokratik tutum gösteriyorlar. Bizim beraber olmamız gereken yer budur. Sen bunlardan herhangi birisi kazanırsa CHP’yi teslim alacak bir yapı olarak görüyorsan yazıklar olsun sana.