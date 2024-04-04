CHP Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli'nde geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ve CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Önceki gün CHP Kırklareli İl Başkanlığı tarafından Merkez İlçe Seçim Kuruluna verilen dilekçede, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu. Ancak CHP'nin yeniden sayım istemiyle başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedilmişti.

İLÇE SEÇİM KURULU REDDETMİŞTİ

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etmiş, bu yanlışlık düzeltilmişti.

Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 173'ten 21 bin 287'ye yükselmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.