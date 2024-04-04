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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

YSK'den 2 ilçe hakkında karar: CHP ve MHP'nin başvuruları reddedildi

CHP'nin, Isparta'nın Aksu ve MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması talebi ile yaptığı başvuru YSK tarafından 'yerinde görülmemesi' gerekçesiyle reddedildi.

Yerel Seçim 2024
  • 04.04.2024 16:24
  • Giriş: 04.04.2024 16:24
  • Güncelleme: 04.04.2024 16:46
Kaynak: ANKA
YSK'den 2 ilçe hakkında karar: CHP ve MHP'nin başvuruları reddedildi
Fotoğraf: AA

Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından oyların yeniden sayılması talebiyle yapılan başvurular sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta'nın Aksu, MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararlara yapılan itirazları görüştü. 

Kurul, her iki talebi de yerinde görmeyerek reddetti.

YSK, yayın yasağını delenler hakkında Cumhurriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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