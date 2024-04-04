YSK'den 2 ilçe hakkında karar: CHP ve MHP'nin başvuruları reddedildi

CHP'nin, Isparta'nın Aksu ve MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması talebi ile yaptığı başvuru YSK tarafından 'yerinde görülmemesi' gerekçesiyle reddedildi.

Yerel Seçim 2024 04.04.2024 16:24 Giriş: 04.04.2024 16:24

Güncelleme: 04.04.2024 16:46 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA