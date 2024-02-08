CHP'li Akay'dan TCMB Başkanı Karahan'a tepki: Değişen tek şey kapısındaki isimlikler

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı enflasyon raporuna tepki gösterdi. Akay, "Bu açıklamalardan sonra görüyoruz ki 2018’den bu yana ekonomide değişen tek şey kurumların kapısındaki isimlikler olmuş" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı Enflasyon Raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahan'ın açıkladığı enflasyon tahminlerine sert tepki gösteren Akay, 2018’den bu yana ekonomide değişen tek şeyin kurumların kapısındaki isimlikleirn olduğunu ifade etti.

2018’den bu yana Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanlarının enflasyona ilişkin yaptıkları tahminleri bir görselde toplayan Milletvekili Akay, "Bu açıklamalardan sonra görüyoruz ki 2018’den bu yana ekonomide değişen tek şey kurumların kapısındaki isimlikler olmuş" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ DİBE BATIRMAYA DEVAM EDECEK"

Milletvekili Akay, sosyal medya hesabından şunlara yer verdi:

"İsimler farklı, söylemler hep aynı. 2018'den bu yana değişen tek şey kurumların kapısındaki isimlikler. Gerçekler ayan beyan ortadayken "Enflasyon düşecek, düşüyor..." mesajlarıyla vatandaşlarımız sürekli kandırıldı, fakat vatandaşlarımız gerçekliği olmayan bu söylemlerden artık bıktı.

Rasyonellikten uzak, ayakları yere basmayan ekonomi politikaları ülkemizi dibe batırmaya devam edecek. İktidarı 2024'ün ilk çeyreğinde tekrar tekrar uyarıyoruz: Bu gerçekliği görün ve ekonominin rotasını artık realist politikalara kırın."