CHP'li Başarır: Milyonlarca yurttaşımız bırakın vergi ödemeyi, aracına mazot alamıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son ödeme günü 6 Eylül’e ertelenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmediğini ancak bu kararın milyonlarca yurttaşı etkileyeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son ödeme günü 6 Eylül’e ertelenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmediğini hatırlatarak AYM'ye yaptığı çağrıyı tekrarladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

”Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin son ödeme günü geldi çattı. Haftalardır Anayasa Mahkemesi’ne karar verin diye çağrıda bulunuyoruz. Milyonlarca yurttaşımız bırakın vergiyi ödemeyi aracına mazot bile alamıyor. Bugün saat 17:00’ye kadar hala vakit var. Lütfen, bir karar verin. Anayasaya, vergi hukukunun temel ilkelerine aykırı olan bu ek MTV’yi iptal edin. Bu saat itibarıyla hala bir karar çıkmadı.

Vatandaşlarımız bizleri arıyor; ödeyecek miyiz ödemeyecek miyiz diye soruyorlar. Anayasa Mahkemesi bir karar verseydi her şey çok güzel olacaktı. Anayasa Mahkemesi yarın, yani 7 Eylül’de bir karar verirse, Ek MTV vergisini ödeyenler paralarını alamayacaklar. Maalesef böyle bir ucube durum var. Halk için, halkın cebindeki para için bu kararı verin çünkü bu vergi haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir ve son olarak bu vergiyi tahsil etmek vicdansızlıktır.”