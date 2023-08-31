CHP'li Başarır üç il saydı: Kazanamamak içimde yaradır

Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık. Devam etmeleri herkesin hayrına olacaktır" dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden adaylıkları durumunu da değerlendiren Başarır, "İmamoğlu ve Yavaş çok başarılı" ifadesini kullandı. Geçtiğimiz seçimlere değinen Başarır, "Manisa Balıkesir ve Bursa'yı kazanamamak içimde yaradır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık. Devam etmeleri herkesin hayrına olacaktır. O konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum" dedi.

İşbirliğini önemsediğini söyleyen Başarır, "Manisa'yı, Balıkesir ve Bursa'yı kazanamamak, içimdeki yaradır. Bu illeri kazanmak istiyoruz, kazandığımız ilçeleri artırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı dolayısıyla dün milletvekillerinin Anıtkabir'e giremediğini söyleyen Başarır, milleti temsil eden parlamenterlerin Atatürk'ün huzuruna çıkabilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Valiliği'nin dün yayımladığı ve büyük tepki çeken içki genelgesine ilişkin değerlendirmede bulunan Başarır, "Kadın ve çocukların huzurunu korumak için bunu yaptığını söylüyor. Sen kadının güvenliğini sağlayacaksan öncelikle İstanbul Sözleşmesi'ne devam edeceksin" sözlerini sarf etti.

Başarır, bu uygulamayı geçmişte Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiğini ancak Danıştay'ın bunu iptal ettiğini anlatarak, parti olarak alkol ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşündüklerini ancak tercih noktasında kimseye müdahale edilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Başarır, "İnsanlara dokunmayın, özel hayatlarına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez" dedi.

"İSTANBUL UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜ"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, İstanbul'un uyuşturucu batağına dönüştüğünü, suç işleyen sığınmacıların basına yansıtılmadığını ve tarikatlar içerisinde gençlere zarar veren olayların göz ardı edildiğini kaydetti.

"AK Parti'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" söyleyen Başarır, "Milyonlarca çocuğumuz deist ve ateist. Siz böyle bir yaşam tarzı ortaya koyduğunuz için üzülerek söylüyorum ki insanlarımız dinden soğudu" diye konuştu.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SADECE KİRA 15 BİN LİRA"

Başarır, memur maaş zam oranlarına da değinerek, "Sayın Erdoğan'ın Haziran ayında dakikalık 15 bin lira olan gideri, yüzde 20 artışla temmuz ayında 18 bin lira oldu. Memura bir yılda bu zam oranını veriyorsun. Emekliye 7 bin 500 lira vereceksin, memura bu zammı reva göreceksin, kendi bütçeni yükselteceksin, sonra ahlaktan bahsedeceksin. Bir toplumun ahlakı yoksulluktan, sefaletten bozulur. Utanç duyuyorum. Aynaya, kendi yaşantılarına ve memurun durumuna baksınlar" değerlendirmesinde bulundu.

Yoksulluk sınırının 38 bin lira olduğuna işaret eden Başarır, "Ülkenin memuru, bürokratı, öğretmeni yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa bu, ülke yöneticileri için utanç meselesidir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece kira 15 bin lira, faturalar 5 bin lira, 20 bin lira yapıyor. Konuşacak hiçbir şey yok" dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÇOK BAŞARILI"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel seçimler için adaylığını açıkladığını ve "rozetsiz başkanlık" yapmaya devam edeceğini söylediğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine, CHP'li belediye başkanlarının seçimlerden sonra herkesin başkanı olduğunu dile getirdi.

CHP'li belediye başkanlarının yakasına Türk bayrağının çok yakıştığını ifade eden Başarır, Yavaş'ın, 2019 yılında Millet İttifakı oylarıyla seçildiğini hatırlattı. Başarır, "Mansur Yavaş tarafsızlık vurgusu yapıyor, İYİ Partinin de CHP'nin de oyunu aldığını söylüyor. Belediye başkanları tarafsız olmalı. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da istiyoruz" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın adaylığı için partisindeki ilgili kurulların karar alması gerektiğini belirten Başarır, "İmamoğlu ve Yavaş çok başarılı. Belediyelerle ilgili çok soruşturma geldi ama ihale ve yolsuzlukla ilgili gelmedi" ifadesini kullandı.

Başarır, İYİ Partiden, yerel seçimler konusunda farklı söylemler yükseldiğinin anımsatılması üzerine, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık. 'Sadece biz kazandık' dersek diğer partilere büyük haksızlık yapmış oluruz. Devam etmeleri herkesin hayrına olacaktır. O konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama başka yerlerde İYİ Parti veya diğer partilerin kazanabileceği durumlar olacaktır. İşbirliği yapılmalı. İttifak ya da işbirliği diyebiliriz. Bunu çok önemsiyorum. Manisa'yı, Balıkesir ve Bursa'yı kazanamamak, içimdeki yaradır. Bu illeri kazanmak istiyoruz, kazandığımız ilçeleri artırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.