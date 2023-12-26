CHP'li Demir, TÜİK verilerini değerlendirdi: İlkokul ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşit

TÜİK’in 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasındaki maaş farkının eridiğine vurgu yaptı. Demir, "İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasındaki kazanç farkının son 15 yıllık dönemde 2,73 kattan 1,92 kata kadar gerilediğini söyledi.

Gençler umutsuz ve mutsuz olduğunu kaydeden Demir, "Ya işsiz kalıyorlar ya da çok düşük maaşlara çalışıyorlar. İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi" dedi.

Demir, TÜİK’in "2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri"ni değerlendirdi.

Türkiye’de 2022 yılında ortalama kişi başı kazancın 12 bin 450 lira olarak açıklandığını kaydeden Demir, "Eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede ise yükseköğretim mezunuyla, ilkokul ve altı eğitimliler arasındaki ücret makasının kapandığı görüldü. Türkiye’de artık üniversite mezunları da ilkokul mezunları da aynı paraları alıyor" diye konuştu.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Niteliksiz apartman üniversiteleri, yeterli öğretim kadrosu bulunmayan fakülteler ile çok sayıda üniversiteli işsiz yarattılar. Bunun sonucunda maalesef gençlerimiz eğitim alanları dışında işlere yönelmek zorunda kaldı.

Gençler umutsuz ve mutsuz… Ya işsiz kalıyorlar ya da çok düşük maaşlara çalışıyorlar. İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi. TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasındaki kazanç farkı, son 15 yıllık dönemde 2,73 katından 1,92 kata kadar geriledi.

"ÖVÜNDÜKLERİ TABLO, AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALINAN BİR TABLO"

AKP hükümeti her ile bir üniversite açarak, kontenjanları arttırarak lisans eğitimin kalitesini ayaklar altına aldı. Her sene ihtiyaçtan daha fazla mezun veren üniversiteler neticesinde yükseköğretim mezunları arasında işsizlik arttı.

Bununla birlikte artan mezun sayısı ve iş ilanlarına yapılan yüksek oranlardaki başvurular nedeniyle üniversite mezunlarına teklif edilen maaşlar asgari ücrete geriledi. ‘Türkiye Yüzyılı’ diye övündükleri tablo, herkesin açlık sınırının altında maaş aldığı bir tabloya dönüştü. Ne demişlerdi, ‘yaparsa AKP yapar’. Milletimizi sefalet ligine düşürdüler. Yazıklar olsun."