CHP'li Gökçen: Bakanlığın görevi çocukları korumaktır, gazetecileri susturmak değil

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Çocuk Denetim Merkezlerinde (ÇODEM) kalan ve devlet koruması altındaki çocukların istismara maruz kaldığına ilişkin iddiaları ve bu iddiaları gündeme getiren gazeteci Seyhan Avşar’a açılan soruşturmanın gerekçesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sordu. Gökçen, “Bakanlık, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olan bu iddialara ilişkin sorumluluktan kaçmaya çalışmak yerine bu sorunlarla yüzleşmek zorundadır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ÇODEM’de kalan ve devlet koruması altındaki çocukların istismara maruz kaldığına ilişkin iddiaları ve bu iddiaları gündeme getiren gazeteci Seyhan Avşar’a açılan soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı.

Gökçen konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

“ÇOCUKLARI KORUMAYANLARDAN HESABI TOPLUMSAL MÜCADELE İLE SORACAĞIZ”

Bakanlığın acilen ayrıntılı açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatması gerektiğini belirten Gökçen, şunları kaydetti:

“Bakanlığın görevi, korumakla yükümlü olduğu çocukların güvenliğini sağlamak, onların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının bütünlüğünü korumaktır. Ancak görüyoruz ki karşımızda, pek çok Çocuk Destek Merkezi’nde yaşanmakta olan istismar olaylarını incelemek yerine bunu kamuoyuna duyuran gazetecilerle uğraşan bir iktidar var. Mahkemeye intikal eden dosyalardaki bilgiler ışığında, son yıllarda Bakanlık koruması altındayken kurumlardan kaçan çocuk sayısı günden güne artmaktadır. İstanbul’da meydana gelen istismar olaylarını derleyen ve bu önemli konuda kamuoyunu aydınlatan Seyhan Avşar’ı susturmaya çalışmakla bu olayların üzerinin kapatılabileceğini mi düşünüyor? Bu iddialara ilişkin Bakanlıktan acilen detaylı bir açıklama bekliyoruz. İktidar istismar olaylarının üzerini örtmeye çalışırken Bakanlık çatısı altında yaşayan çocukların güvenliğini sağlamak için ses çıkaran gazeteci Seyhan Avşar’ın yanındayız.”

Bakan Özdemir Göktaş’a yöneltilen sorular şöyle:

“AÇILAN SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ NEDİR?”

“Gazeteci Seyhan Avşar’a açılan soruşturmanın gerekçesi nedir? Seyhan Avşar’ın soruşturmaya konu olan haberindeki iddialara ilişkin Bakanlığınız tarafından kamuoyuna yapılan bir açıklama var mıdır? Bu iddialara dair Bakanlığınız hangi girişimlerde bulunmuştur? 2002 yılından bu yana, devlet korumasında olan çocukların uğradığı istismar iddialarına ilişkin kaç soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı Bakanlığınız tarafından resen, kaçı ilgili kişilerin şikâyeti üzerine başlatılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı sonuçlanmıştır?

“YARGI SÜRECİNDE VE BAKANLIK SORUŞTURMALARINDA KAÇ ÇALIŞANA, HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTIR?”

Söz konusu haberde bahsi geçen Beykoz Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM), Beylikdüzü Çocuk destek Merkezi (ÇODEM), Kemerburgaz Çocuk Merkezi, Bahçelievler 80. Yıl Çocuk Destek Merkezi, Florya Çocuk Destek Merkezi, Marmara Çocuk Destek Merkezi, Beykoz Çocuk Destek Merkezi, Alibeyköy Çocuk Destek Merkezi ve Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen ve Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği istismar iddialarına ilişkin, Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir iç soruşturma olmuş mudur? Yargı sürecinde ve Bakanlık soruşturmalarında kaç çalışana, hangi yaptırımlar ve/veya cezai işlemler uygulanmıştır? Bahsi geçen Çocuk Destek Merkezlerinde görevden alınan kaç çalışan vardır? 2023 yılı itibariyle Türkiye’de kaç ÇODEM vardır? Bu merkezlerin iç denetim mekanizması nasıl çalışmaktadır? Hangi ‘Çocuk Destek Merkezinde’ kaç çocuk kalmaktadır? Bu merkezlerde kalan çocuklara yönelik istismar iddialarına ilişkin açılmış olan toplam kaç soruşturma vardır? Açılan soruşturmaların akıbeti nedir?

Devlet koruması altında olan çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını korumak adına Bakanlığınız hangi çalışmaları yürütmektedir? Ülke çapındaki ÇODEM’lerde kalan çocuklarımızdan kaç tanesi söz konusu merkezlerden kaçmıştır ve bu çocuklardan kaçı bulunmuştur? Bulunan çocukların, merkezlerden kaçma sebepleri nasıl araştırılmaktadır?”