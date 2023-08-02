CHP'li Gökçen, boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Aydemir'i ziyaret etti

CHP İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, boşanmış olduğu eşi tarafından Çiğli’de silahlı saldırıya uğrayan Aysel Aydemir’i ziyaret etti.

İzmir’de iki çocuk annesi Aysel Aydemir, 5 yıl önce boşandığı Ferhat Bingöl tarafından 19 Haziran’da silahlı saldırıya uğramıştı. Aydemir pompalı tüfeğin tutukluk yapması sonucunda hayatta kalabilmişti.

CHP İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Aysel Aydemir’i ziyaret etti.

Gökçe Gökçen, “Boşandığı eşi tarafından saldırıya uğrayan Aysel Aydemir’in yanındayız. Defalarca koruma kararı aldıran, hukuki haklarını kullanan ve elektronik kelepçeyi kullanmayan failin saldırısına uğrayan Aydemir’in etkili bir şekilde korunması ve failin caydırıcı bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bir kadın cinayeti daha duymak, bir kız kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Davanın basit yaralamadan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan görülmesi ve failin tehditleri sebebiyle de cezalandırılması gerekiyor. Bu açıdan bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bütün hukuki süreçte Aysel’in ve şiddete maruz kalan tüm kadınların yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.