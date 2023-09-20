CHP'li Gökçen, DEÜ Rektörü Hotar ile ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, DEÜ'nün AKP'li rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkındaki iddialar ile ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Hotar, 2018'in Temmuz ayında DEÜ rektörü olarak atanmış, göreve geldikten sonra akademik ve idari kadrolarda değişime gitmişti. Üniversitenin akademik kadrosu ise, usulsüz yapıldığı iddia edilen işlemler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, 4 dönem boyunca AKP'den milletvekilliği yapmış olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın akademik ve idari kodarolarda usulsüz şekilde değişime gittiği iddilarıyla ilgili soru önergesi vererek konuyu Meclis'e taşıdı.

Vermiş olduğu soru önergesine ilişkin açıklama yapan Gökçen,"Üniversite özerkliğini darbe girişimini bir lütuf olarak görenler yok etti, rektör seçimlerini tamamen kaldırdı. Atama rektörlerin üniversitelerde hem öğrenciye, hem akademisyenlere, hem de akademik çalışmalara ne kadar zarar verdiğini ülkenin dört bir yanından öğrenci ve akademisyenler ifade ediyor. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri konumundaki Dokuz Eylül Üniversitesi de, özellikle son yıllarda akademik kadroların adrese teslim verilmesiyle, mobbingle ve eğitim kalitesinin düşmesiyle anılır oldu. Eski AKP milletvekili rektör Nükhet Hotar’ın tüm uygulamalarının ve YÖK’ün bu uygulamalara ilişkin tavrının takipçisi olacağız" dedi.

CHP'li Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

♦ Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın göreve geldiği 2018 Temmuz ayından bugüne kadar, Rektör Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar ve onun görevlendirdiği idari görevi bulunan personel hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na karşı kaç tane ihbar, şikayet ve savcılık ceza soruşturması talebinde bulunulmuştur? Bu dosyaların safahatı nedir, hangi işlemler tesis edilmiştir? Kaç ceza soruşturması açılmış, bunların kaçında ceza verilmiştir?

♦ Söz konusu Rektör ve atadığı yöneticiler hakkında savcılık kanalıyla ve soruşturma talebiyle sevk edilen başvuruların akıbeti nedir? İlgili dosyalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hangi gerekçeyle bekletilmektedir?

♦ Yargı kararıyla birçok kez Genel Sekreterlik görevine iade edilen neden sürekli konusu suç olmayan tecziyelerle görevinden alınmaktadır? Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca YÖK'e sevk edilen dosyaların süreç ve safahatı nedir?

♦ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın göreve geldiği Temmuz 2018'den başlayarak Dokuz Eylül Üniversitesinde tesis edilmiş disiplin soruşturmalarının sayısı kaçtır? Bu soruşturmalarının kaçında ceza verilmiştir? Verilen cezaların iptaline ilişkin kaç dava açılmıştır? Açılan davaların kaç tanesi Üniversite lehine, kaç tanesi Üniversite aleyhine sonuçlanmıştır?

♦ Dokuz Eylül Üniversitesine karşı açılan "tazminat" ve "disiplin cezalarının iptali" davalarının Üniversite aleyhine sonuçlanması neticesinde davalara konu olan işlemlerde kusuru olan idareciler hakkında herhangi bir ceza soruşturması işlemi tesis edilmiş midir? Açılan davalar kapsamında ortaya çıkan kamu zararı, kusuru bulunanlara rücu ettirilmiş midir?

NE OLMUŞTU?

Gökçen tarafından yapılan yazılı açıklamada iddialar şöyle sıralandı:

Prof. Dr. Nükhet Hotar, göreve geldikten sonra özellikle kişiye özel kriterler ile kadro verdiği iddialarıyla gündeme geldi. İşletme Fakültesi Dekanı Çağnur Balsarı tarafından Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim dalında “Turizmde kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmaları olmak” kriteri konularak Olgun Çiçek’e kadro verildi. Hotar tarafından Dış İlişkiler Koordinatörü olarak atanmış olan Çiçek, üniversitede maaş karşılığı vermesi gereken dersi vermediği halde bir buçuk yıl boyunca maaş aldı ve ancak geçtiğimiz Ağustos ayında kurum ile ilişiğini kesti. 26. ve 27. dönem CHP İzmir Milletvekili olan Atila Sertel, Çiçek’in atamasının “kişiye özel” olup olmadığı yönünde soru önergesi verdi ancak önerge cevaplanmadı.

Bir başka usulsüzlük iddiası ise İşletme Fakültesi Dekanı Çağnur Balsarı’nın branşı olmamasına rağmen kendisini Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne bölüm başkanı olarak ataması oldu. Rektör Hotar, bu atamaya da onay verdi.

Doç. Dr. Aksel Çelik, kendisine yönelik mobbing, suç uydurma ve iftira iddialarıyla ilgili YÖK'e başvurdu. Ancak YÖK, başvuruyu işleme koymadı ve sadece üniversite rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkındaki şikayeti reddetti. Bu karar, Çelik tarafından mahkemeye taşındı ve Ankara 4. İdare Mahkemesi, YÖK'ün bu kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme, rektör hakkındaki şikayetlerin incelenmesi gerektiğini ve diğer isimlerin de suçlamalarla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hotar ile davalık olan bir diğer isim olan Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kendisine yönelik mobbing ve haksız suçlamalarla ilgili açılan disiplin davasını kazandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, rektörlüğün verdiği cezanın hukuksuz olduğuna karar verdi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onayladı. Çelik, cezanın yanlış gerekçelerle verildiğini savunarak hukuki süreci başlattı. Ayrıca, Çelik, rektörün kendisine karşı sürekli olarak haksız soruşturmalar açarak profesörlük unvanını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Öte yandan, 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınma kararına karşı çıkan öğrencilerin mücadelesine destek veren akademisyenlere üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, akademisyenlerin üniversitenin itibarını ve deprem raporunun güvenilirliğini zedelemekle suçlandığı gerekçesiyle açıldı.