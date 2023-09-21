CHP'li Halıcı, yemekhane menülerini paylaştı: Açlığa mahkum edilmiş evlatlar

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, sosyal medya hesabından, İzmir Atatürk Lisesi’nde bulunan yemekhanede farklı günlerdeki yemek menülerini paylaşarak “AKP iktidarı halkın çocuklarına savaş esirlerine verilen yemekleri reva görüyor. Bir tarafta saraylar, uçaklar, gemi sahibi çocuklar; diğer yanda açlığa mahkum edilmiş evlatlar” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İzmir Atatürk Lisesi yemekhanesindeki yemek menülerine tepki göstererek “AKP iktidarı halkın çocuklarına savaş esirlerine verilen yemekleri reva görüyor. Bir tarafta saraylar, uçaklar, gemi sahibi çocuklar; diğer yanda açlığa mahkum edilmiş evlatlar” dedi.

Halıcı, sosyal medya hesabı X üzerinden yemekhanede farklı günlerdeki yemek menülerinin fotoğrafını “Bu menüler iktidarın lise öğrencilerimize reva gördüğü farklı günlerin yemekleri” notuyla paylaştı.

AKP iktidarına tepki gösteren Halıcı, eğitimde sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekti.

Halıcı’nın paylaşımı şöyle:

“İzmir Atatürk Lisesinde, gelişme çağındaki çocukların tam da en sağlıklı ve yeterli beslenmesi gereken dönemdeki yemekleri maalesef bunlar.

AKP iktidarı halkın çocuklarına savaş esirlerine verilen yemekleri reva görüyor. Bir tarafta saraylar, uçaklar, gemi sahibi çocuklar; diğer yanda açlığa mahkum edilmiş evlatlar.

Bu sistem, tek adamlık rejimi çok dar bir grubu zengin ederken kalan milyonları yoksulluk kıskacında sıkıştırdı. Sosyal devleti sadaka vermek sanan bu köhne, kör ve karanlık anlayışı ortadan kaldırmak en başta çocuklarımıza yapacağımız iyilik olacaktır.

Eğitimde sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve sağlıklı beslenme menülerini Cumhuriyet ve Laiklik anlayışı ile yeniden tesis edeceğiz.”