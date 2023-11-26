CHP'li İlgezdi: Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı, tüpten alınan ÖTV kaldırılmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Bir yıl önce 301 lira olan ev tipi mutfak tüpünün fiyatı 580 lirayı geçti. Mutfak tüpünün fiyatlarındaki yükselişe vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşın tenceresi zaten boştu, artık zar zor bulduğunu da kaynatamaz hale geldi. Temel bir ihtiyaç olmasına karşın mutfak tüpünden ÖTV alınıyor. Tüpten alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da derhal düşürülmelidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada; son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların aynı zamanda mutfak tüpü fiyatını da artırdığını belirtti. "Mutfak tüpünün fiyatları vatandaşın cebini yaktı. Vatandaş artık tenceresini kaynatamıyor" diyen Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

“AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE GELEN ZAMLARLA VATANDAŞ KURU EKMEĞE MUHTAÇ HALE GELDİ”

"İktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye enerjide tam bir kriz yaşıyor. Elektrik ve yeni yeni mevsim dönüşüyle birlikte gelen doğal gaz faturaları vatandaşları perişan ederken son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla vatandaş kuru ekmeğe muhtaç hale geldi. AKP’nin yanlış politikaları ve hukuksuz kararları Türk lirasındaki değer kaybını ciddi oranda artırdı bu da vatandaşı hiçbir temel ihtiyacını karşılayamaz noktaya getirdi. Akaryakıt ürünlerine gelen zam, aynı zamanda pek çok vatandaşımızın mutfağında kullandığı tüp fiyatlarını da rekor düzeyde artmasına neden oldu.

"TÜPE BİR YILDA YÜZDE 93 ORANINDA ZAM GELDİ"

Bir yıl önce 301 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bugün fiyatı 580 lirayı aştı. Başka bir deyişle mutfak tüpü, son bir yılda yüzde 93 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız, 7 bin 500 lira maaşa mahkum edilen emekli vatandaşımız nasıl kaldırsın? Vatandaş zaten tenceresine koyacak yiyeceği zor bulur haldeyken, bulduğunu da çiğ mi yesin?

"TÜPTEKİ ÖTV KALDIRILMALI, KDV DÜŞÜRÜLMELİ"

Bugün 580 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünden yaklaşık 69 lira ÖTV, yaklaşık 104 lira da KDV alınıyor. İktidar, mutfak tüpünün kullanılmasını özel tüketim sayıyor. Fahiş fiyatları vatandaş lehine düşürmek için mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli. KDV yüzde 1’e düşürülür; ÖTV de kaldırılırsa mutfak tüpünün fiyatı 407 liraya düşüyor."