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CHP'li Yavuzyılmaz: Karadeniz'de batan geminin 1,5 ay önce mayına çarparak hasar aldığını tespit ettik

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kasım'da Zonguldak'ta batan ve şu ana kadar 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılan Kafkametler gemisinin, 5 Ekim'de Karadeniz'de mayına çarparak hasar gördüğünü söyledi.

Güncel
  • 25.11.2023 13:45
  • Giriş: 25.11.2023 13:45
  • Güncelleme: 25.11.2023 14:02
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Yavuzyılmaz: Karadeniz'de batan geminin 1,5 ay önce mayına çarparak hasar aldığını tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kasım'da Karadeniz Ereğli Limanı’ndan kalktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler Denizcilik AŞ şirketine bağlı Kafkametler kuru yük gemisinin, yaklaşık bir buçuk ay önce Karadeniz'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayına çarparak hasar gördüğünü söyledi. 

Kazaya kaynak olarak Reuters'ı gösteren Yavuzyılmaz, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün, geminin mayına çarpmadığını, 15-20 metre yakınında patlama olduğuna yönelik açıklamasını hatırlattı.

Yavuzyılmaz, "Gemi mayın hasarlı mıydı, Bakanlık fiziki kontrolleri bizzat yaptı mı? Diplomatik bir örtbas mı var? Burası karanlık! Sonuç, Kafkametler anormal şekilde battı. 12 denizcimizi kaybettiğimiz bu olayın takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, dün yaptığı açıklamada geminin batmasının ardından kaybolan 11 denizciden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını, 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

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