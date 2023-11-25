CHP'li Yavuzyılmaz: Karadeniz'de batan geminin 1,5 ay önce mayına çarparak hasar aldığını tespit ettik

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kasım'da Zonguldak'ta batan ve şu ana kadar 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılan Kafkametler gemisinin, 5 Ekim'de Karadeniz'de mayına çarparak hasar gördüğünü söyledi.

Güncel 25.11.2023 13:45 Giriş: 25.11.2023 13:45

Güncelleme: 25.11.2023 14:02 Kaynak: Haber Merkezi

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