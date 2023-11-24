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Kaza değil katliam

Çalışma Yaşamı
  • 24.11.2023 06:00
  • Giriş: 24.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 24.11.2023 07:32
Kaza değil katliam
Batık gemide kayıp denizcileri arama çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

Emek Servisi

Deniz İşçileri Platformu, 19 Kasım’da Kafkametler Denizcilik AŞ şirketine bağlı Kafkametler gemisinin Karadeniz Ereğli Limanı’nın hemen önünde dalgalarla boğuşarak batmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Baştan sona hukuksuzluğun, rüşvetin, liyakatsizliğin, mobbingin, insan canını hiçe sayacak şekilde çalıştırmanın, kasıtlı insan öldürmenin sonucunu yaşıyoruz. Yaşananlar ne kaza ne de kader. Kafkametler’in bir işçi katliamı” denildi.

Zonguldakta fırtınada batan gemi nehir için tasarlanmış
Batan geminin kayıp mürettebatlarından 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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