Kaza değil katliam

Emek Servisi

Deniz İşçileri Platformu, 19 Kasım’da Kafkametler Denizcilik AŞ şirketine bağlı Kafkametler gemisinin Karadeniz Ereğli Limanı’nın hemen önünde dalgalarla boğuşarak batmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Baştan sona hukuksuzluğun, rüşvetin, liyakatsizliğin, mobbingin, insan canını hiçe sayacak şekilde çalıştırmanın, kasıtlı insan öldürmenin sonucunu yaşıyoruz. Yaşananlar ne kaza ne de kader. Kafkametler’in bir işçi katliamı” denildi.