CHP'li Karasu'dan 4 Eylül için kanun teklifi: "Kurtuluş Bayramı" olarak kutlansın

CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Kongresi’nin 104’üncü yılında TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sunarak, 4 Eylül’ün "Kurtuluş Bayramı” olarak kutlanmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, Sivas Kongresi’nin 104’üncü yılında, bu günün "Kurtuluş Bayramı" olarak kutlanmasını teklif etti.

Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde Sivas Kongresi’nin "vatanın bağımsız ve milli sınırlar içinde bölünmez bir bütün olarak tescillendiğini" ve "bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturduğunu" ifade etti.

Karasu, sunduğu bu sebeplerle 4 Eylül’ün "Kurtuluş Bayramı" olarak kutlanmasını gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüne dikkat çeken Karasu, kanun teklifinde şu ifadeleri kullandı:

"Atamızın veciz sözünden hareketle; Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılından itibaren tüm yurtta ve dış temsilciliklerde ‘Kurtuluş Bayramı’ olarak kutlanması, hem Sivas Kongresi’nin tarihteki önemi, hem de bu mücadeleye destek veren tüm Kuvayi Milliye şehitleri anısını yaşatmak adına özel ve ayrı bir anlam taşıyacaktır."