CHP'li Kayışoğlu: "Bursa'da AKP mitingi için kreşler tatil edildi, çocuklar anneleriyle işe gitti"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “İznik’te bir tekstil atölyesindeyiz, kadınlara buluştuk. Belediye'nin kreşini tatil etmişler. Bütün Bursa’daki kamu kurumlarını neredeyse tatil ettikleri gibi. Bütün personeli zorla mitinge götürdükleri için çocuklar da anneleriyle iş yerine gelmek zorunda kalmış” dedi.