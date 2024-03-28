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CHP'li Kayışoğlu: "Bursa'da AKP mitingi için kreşler tatil edildi, çocuklar anneleriyle işe gitti"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “İznik’te bir tekstil atölyesindeyiz, kadınlara buluştuk. Belediye'nin kreşini tatil etmişler. Bütün Bursa’daki kamu kurumlarını neredeyse tatil ettikleri gibi. Bütün personeli zorla mitinge götürdükleri için çocuklar da anneleriyle iş yerine gelmek zorunda kalmış” dedi.

Siyaset
  • 28.03.2024 18:51
  • Giriş: 28.03.2024 18:51
  • Güncelleme: 28.03.2024 18:57
CHP'li Kayışoğlu: "Bursa'da AKP mitingi için kreşler tatil edildi, çocuklar anneleriyle işe gitti"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitingine katıldı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, Bursa’nın İznik ilçesindeki bir tekstil atölyesini ziyareti sırasında Erdoğan'ı eleştirdi.

Altaca, “İznik’te bir tekstil atölyesindeyiz, kadınlara buluştuk. Bugün belediyenin kreşini tatil etmişler, bütün Bursa’daki kamu kurumlarını neredeyse tatil ettikleri gibi. Bütün personeli zorla mitinge götürdükleri için çocuklar da anneleriyle iş yerine gelmek zorunda kalmış" ifadelerine yer verdi.

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