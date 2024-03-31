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CHP'li Muharrem Erkek: Çanakkale'de kazandık

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentteki sandıkların tamamının açıldığını belirterek seçimi kazandığını söyledi.

Siyaset
  • 31.03.2024 21:30
  • Giriş: 31.03.2024 21:30
  • Güncelleme: 31.03.2024 21:34
CHP'li Muharrem Erkek: Çanakkale'de kazandık

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımı sürerken CHP Çanakkale Belediye başkan adayı Muharrem Erkek'ten 'kazandık' açıklaması geldi.

Erkek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çanakkale’de sandıkların tamamı açıldı. Kazanan Çanakkale oldu. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. İlk gün dediğimiz gibi #BizHazırız #BirlikteYöneteceğiz."

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