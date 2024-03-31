CHP'li Muharrem Erkek: Çanakkale'de kazandık

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentteki sandıkların tamamının açıldığını belirterek seçimi kazandığını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımı sürerken CHP Çanakkale Belediye başkan adayı Muharrem Erkek'ten 'kazandık' açıklaması geldi.

Çanakkale’de sandıkların tamamı açıldı. Kazanan Çanakkale oldu. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. İlk gün dediğimiz gibi #BizHazırız #BirlikteYöneteceğiz. — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) March 31, 2024

Erkek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çanakkale’de sandıkların tamamı açıldı. Kazanan Çanakkale oldu. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. İlk gün dediğimiz gibi #BizHazırız #BirlikteYöneteceğiz."