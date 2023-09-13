CHP'li Sümer'den AKP'ye mülakat tepkisi: Torpil ve rüşvet döneminin devam edeceğini beyan etmiş oldular

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, AKP iktidarının mülakatların kaldırılmasına ilişkin vaadini Meclis gündemine taşıyarak "Seçimden önce bunun önünü bir nebze de olsa kapatacak sözü vermişler mülakatı kaldıracağız demişlerdi. Değişen bir şey olmadığını, torpil, rüşvet ve iltimas döneminin devam edeceğini açık açık beyan etmiş oldular” dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, iktidarın seçim öncesi kamu atamalarında mülakatın kalkacağını vaad edip, seçim sonrasında mülakatlara devam edilmesi konusundaki eleştirilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

CHP’li Sümer, “Seçim öncesinde özellikle öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağı söylenmişti. “Mülakat kaldırılacak” vaadi seçimden dört ay sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleriyle rafa kaldırıldı. Bakan Tekin’in, “Hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz” açıklaması garabetin devam edeceği demektir. Torpilin var oluş nedeni son 21 yıldır uygulanan politikalardır. Vatandaşın, kamuda işe girmek isteyen gençlerin İktidarın şeffaflığına olan inancı kaybolmuştur. Saray iktidarı özellikle kamu atamalarında mülakata ya da liyakate değil sadakate bakmaktadır” diye konuştu.

“TORPİL RÜŞVET VE İLTİMAS DÖNEMİ”

Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi için torpil, rüşvet ve iltimasın üst düzeyde olduğunun anlatıldığını hatırlatan Orhan Sümer, “Aynı dönemi son 21 yıldır ülke olarak yaşıyoruz. Hangi kamu kurumuna bakılırsa bakılsın mutlaka Saray İktidarının yandaşlarının yerleştirildiğini görüyoruz. Liyakat ve eğitim sahibi gençler elenirken farklı farklı tarikat mensuplarının kamu kurumlarında önemli makamlara getirildiğine şahit oluyoruz. Seçimden önce bunun önünü bir nebze de olsa kapatacak sözü vermişler mülakatı kaldıracağız demişlerdi. Değişen bir şey olmadığını, Torpil, Rüşvet ve İltimas döneminin devam edeceğini açık açık beyan etmiş oldular” ifadelerine yer verdi.

“İKTİDARIN AK DEDİĞİ KARA ÇIKIYOR”

Orhan Sümer, “Saray İktidarı iç politikadan, dış politikaya, ekonomiden, eğitime, sağlıktan, spora hangi alanda bir uygulama geliştirse ve bunun yanlışlığı ortaya çıksa inatla bu uygulamalara devam etmeyi sürdürüyor. Çünkü bu bilerek yapılan yanlışlar bazı rant gruplarının işine geliyor. Bu durumdan çıkar sağlanıyor. Başta mülakatın kaldırılacağı sonrasında devam edeceği açıklamaları, ekonomi politikalarında göz göre göre uygulanan yanlışlar, artık vatandaş yeter dedirtiyor. İktidarın ak diyerek uyguladığı politikaların aslında vatandaş için kara olduğu ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.